Учреждения культуры Челябинской области получат в 2018 году поддержку по программе «Местный дом культуры»

19 домов культуры Челябинской области стали участниками партпроекта «Местный дом культуры» в 2017 году. Финансирование партпроекта будет сохранено в 2018 году, сообщает пресс-служба регионального отделения партии «Единая Россия».

«Единая Россия» ко второму чтению проекта федерального бюджета учтет все приоритетные направления в сфере культуры, над которыми велась работа в 2017 году. Об этом заявила федеральный координатор партийного проекта «Единой России» «Местный дом культуры» Ольга Казакова в нижней палате парламента на круглом столе, посвященном вопросам в сфере культуры при формировании федерального бюджета на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов.

«Сегодня ни у кого даже не возникает вопроса о том, надо ли дальше реализовывать проект. В рамках нулевых чтений мы тщательно отработали эту тему с Министерством культуры и в проекте бюджета, подготовленном к первому чтению, эти деньги уже запланированы», - сказала депутат.

Она напомнила, что в 2017 году в федеральном бюджете на партпроект «Местный дом культуры» было предусмотрено 1,4 млрд рублей. Кроме того, на его реализацию было выделено региональное и муниципальное финансирование. Таким образом, на реализацию партийного проекта дополнительно было выделено почти 2 млрд рублей.

Добавим, что в Челябинской области с 2017 году будет отремонтировано и оснащено новым оборудованием 19 домов культуры. На эти цели было выделено более 50 млн рублей из бюджетов всех уровней. На реконструкцию домов культуры в малых городах и сельских населенных пунктов в 2018 году планируется выделить сумму не меньшую, чем в 2017 году. В проекте федерального бюджета уже предусмотрено не менее 1,4 млрд рублей.

По словам координатора партпроекта в Челябинской области, депутата Законодательного Собрания Вячеслава Евстигнеева, региону удалось достичь высоких результатов реализации проекта, которые были отмечены и на федеральном уровне. Он отмечает, что проект доказал свою важность и значимость для жителей небольших городов и сельских населенных пунктов. Об этом свидетельствует их постоянный контроль за качеством проводимых работ, а также желание поучаствовать в проекте в последующие годы: муниципалитеты активно готовят заявки на предстоящий период.

«Дома культуры, особенно в сельской местности – настоящие центры притяжения людей. В них кипит жизнь. По данным регионального минкульта, на ремонт всех домов культуры области требуется более 1,5 млрд рублей. Имеющиеся на эти цели у нас чуть более 50 млн рублей, конечно, не решили всех проблем. Но зато помогли сделать хороший старт в этой работе. Самое главное то, что люди увидели: их наказы выполняются. Результат реализации проекта хорошо ощутим и заметен. В последующие годы мы продолжим реконструировать дома культуры, как и сейчас – с учетом мнения граждан», - прокомментировал Вячеслав Евстигнеев.

Источник: http://pravmin74.ru/novosti/uchrezhdeniya-kultury-chelyabinskoy-oblasti-poluchat-v-2018-godu-podderzhku-po-programme