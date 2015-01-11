Будет скользко: трассу М-5 от Златоуста до Аши засыпает мокрым снегом

Сотрудники Госавтоинспекции предупреждают водителей о возможных ДТП и заторах на трассе М-5 в Челябинской области – от Златоуста до Аши дороги засыпает мокрым снегом, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на отделение пропаганды УГИБДД по региону.

Сегодня, 20 октября, на автодороге Москва – Челябинск в районе перевала Уреньга идет снег с дождем. Дорога от Златоуста до Аши покрывается мокрой «кашей». По данным синоптиков, улучшения погодных условий в ближайшие дни не предвидится. В ночное время ожидается понижение температуры, что приведет к обледенению проезжей части.

«Из-за резкого снижения коэффициента сцепления шин с проезжей частью при торможении транспортного средства увеличивается тормозной путь, что ведет к повышенному риску ДТП», – говорится в сообщении.

Управление ГИБДД по Челябинской области просит водителей, не сменивших летние колеса на зимние, временно не пользоваться автотранспортом и отказаться от дальних поездок в выходные дни.

На все автодороги федерального и областного значения выведены дополнительные наряды ДПС ГИБДД для осуществления надзора за движением и своевременной помощи автомобилистам, если этого потребует ситуация.

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