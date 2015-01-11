В Челябинской области повышают популярность рабочих специальностей

В рамках мероприятий по улучшению Национального рейтинга состояния инвестиционного климата Главное управление по труду и занятости населения Челябинской области проводит модернизацию профориентационной работы с жителями региона. Основная цель этих мероприятий – популяризация востребованных на Южном Урале профессий и инженерных специальностей.

Перед Челябинской областью стоит задача повышения доступности трудовых ресурсов необходимой квалификации. Для формирования положительного имиджа рабочих специальностей, центры занятости населения проводят занятия по профориентации с молодёжью и взрослыми. За девять месяцев 2017 года на таких занятиях побывали 51,4 тыс. человек, что составляет 72% от численности граждан, зарегистрированных как соискатели подходящей работы (плановое значение - 56,9%).

Как сообщает Главное управление по труду и занятости населения, в регионе наблюдается несоответствие вакансий, заявляемых работодателями в службу занятости населения, образовательному и квалификационному уровню безработных. По-прежнему наблюдается острая потребность в кадрах рабочих специальностей: токарь (против 504 вакансий 100 соискателей), овощеводы (372 вакансии против 8 соискателей), бетонщик (на 303 вакансии - 47 соискателей), арматурщик (на 192 вакансии - 9 соискателей), фрезеровщик (на 143 вакансии - 25 соискателей) и других. Для того чтобы сбалансировать спрос и предложение, Главное управление по труду и занятости населения предлагает бесплатное переобучение безработных граждан востребованным у работодателей специальностям.

Ежегодно в областных центрах занятости населения проходит декада «Дней службы занятости», в рамках которой проводятся различные профориентационные мероприятия для учащихся и молодежи: лекционно-диагностические занятия, классные часы, дни открытых дверей, мастер-классы на площадках в учреждениях профессионального образования городов и районов области, мини-ярмарки учебных и рабочих мест с участием предприятий города.

Популяризация специальностей, необходимых на современных производствах, ведется в рамках достижения показателей Национального рейтинга Агентства стратегических инициатив. Напомним, губернатор Челябинской области Борис Дубровский поставил перед областным правительством цель войти в топ-20 по итогам 2017 года. Работу по улучшению делового климата на Южном Урале курирует вице-губернатор Руслан Гаттаров. Отметим, при работе применяются методы и практики проектного управления.

Для справки:

Заинтересованные в будущих кадрах, крупные областные предприятия открывают двери и проводят для школьников экскурсии. Дети посещают производства, общаются с представителями разных профессий. В 2017 году экскурсии прошли в Челябинске (ОАО «Челябинский трубопрокатный завод», ПАО «Челябинский кузнечно-прессовый завод», АО «Научно-производственное объединение «Электромашина», АО «Челябинский завод металлоконструкций», ОАО «Челябинский механический завод», ЗАО «Челябинский завод технологической оснастки», ООО Национальная водная компания «Ниагара», ОАО ЧТПЗ, ООО «Лик») Еманжелинске (ЗАО «Завод противопожарного оборудования №3»), Карабаше (ЗАО Карабашмедь») Кыштыме (ПАО «Радиозавод»), Миассе (АО «Миасский машиностроительный завод»), Пласте (АО «ЮГК»), Сатке (АО «Магнезит» и ООО «Бакальское Рудоуправление»), Троицке (ООО «Троицкий элеватор» и ОАО «Швейная фабрика «Троицкая»), Еткуле (ООО «Коелгамрамор») и др.

Источник: http://pravmin74.ru/novosti/v-chelyabinskoy-oblasti-povyshayut-populyarnost-rabochih-specialnostey-41465