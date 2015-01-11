Центр микрофинансирования Челябинской области начал обрабатывать первые заявки от предпринимателей

На сегодняшний день в организацию за консультацией обратились более 500 бизнесменов, 60 из них сделали предварительные заявки, которые рассматриваются на предмет предоставления финансирования. Предприниматели смогут брать займы до 1 млн рублей по льготной ставке 10 % годовых. Предполагается, что в первый год работы услугой воспользуются не менее ста южноуральских бизнесменов, сообщает министерство экономического развития.

«Инструмент микрофинансирования должен стать наиболее востребованным для микробизнеса. Взяв в Центре микрофинансирования заем в размере 100 тыс. рублей, предприниматель должен будет вернуть всего 106 тыс. рублей при условии погашения равными платежами. Ни один банк не выдает кредиты на таких выгодных условиях, особенно малому бизнесу. По нашим прогнозам, не менее ста бизнесменов смогут получить деньги от Центра микрофинансирования в первый год его работы», - отмечает министр экономического развития Челябинской области Сергей Смольников.

Сейчас специалисты Центра микрофинансирования ведут переговоры и консультации с будущими клиентами. Идет рассмотрение предварительных заявок, оценивается качество будущего кредитного портфеля. Одним из первых за выдачей займа в Центр микрофинансирования обратился директор ООО «УралКомсталь» Константин Орлов.

«Центр микрофинансирования предоставляет очень выгодные условия. Хоть 1 млн рублей – в целом небольшие деньги, но мы можем потратить их, например, на закупку оборудования. Конечно, мы пользуемся и другими источниками финансирования, но рассматриваем микрозайм как один из вариантов для решения. Что ещё важно, сотрудничая с государственной структурой, мы формируем для себя хорошую кредитную историю и хотим зарекомендовать себя, чтобы в будущем рассчитывать на более серьезные инвестиции», – прокомментировал Константин Орлов.

Председатель Челябинского регионального отделения общественной организации «Деловая Россия» Константин Захаров считает, что создание государственного фонда микрофинансирования является одним из эффективных инструментов развития малого бизнеса. «Микрофинансирование – это важный инструмент поддержки предпринимателей, доказавший свою действенность в других регионах России. Создание такого фонда в Челябинской области – это позитивный шаг. Возвратность средств обеспечит больший охват предпринимателей, а проценты по кредитам пойдут на капитализацию фонда и на покрытие рисков», - считает Константин Захаров. Также он отметил, что фонд микрофинансирования – лучше, чем невозвратные формы поддержки. «Субсидии и гранты формируют иждивенческий подход у предпринимателей, а бизнесмен, прежде всего, - это человек, который зарабатывает деньги, а не получает их просто так», – говорит Константин Захаров.

«Как показывают итоги мониторинга влияния кризиса на деятельность МСП Челябинской области за первое полугодие 2017 г., более половины опрошенных представителей бизнеса, причем из всех сфер деятельности, включая строительство, торговлю, услуги, сельское хозяйство, здравоохранение, утверждают, что кризис оказал серьезное негативное воздействие на их деятельность, – говорит заведующая кафедрой логистики, экономики и управления на предприятиях транспорта, снабжения и сбыта ЮУрГУ Алена Левина. – Причем одним из самых распространенных факторов ухудшения условий ведения бизнеса является снижение доступности кредитных средств. В такой ситуации деятельность Центра микрофинансирования востребована и актуальна, тем более что предполагается использовать упрощенные процедуры оформления кредитов, что очень важно для предпринимателей. Нехватка оборотных средств, которая также названа причиной осложнений ведения бизнеса, может быть снижена, а для небольших предприятий, возможно, ликвидирована с помощью инструментов микрокредитования».

Сейчас Центр микрофинансирования Челябинской области, созданный по поручению губернатора Бориса Дубровского, проходит процедуру регистрации в Банке России. В ноябре организацию должны включить в Государственный реестр микрофинансовых организаций. Капитализация Центра микрофинансирования составляет порядка 100 млн рублей, из которых две трети – средства федерального бюджета и одна треть – областного. В дальнейшем с увеличением капитализации максимальный размер микрозайма вырастет – до 3 млн рублей, а срок выдачи – до трех лет.

Заявку на получение льготного займа можно оставить в Центре микрофинансирования по телефону 8 (351) 214-06-05 или обратиться в «Территорию Бизнеса».

Источник: http://pravmin74.ru/novosti/centr-mikrofinansirovaniya-chelyabinskoy-oblasti-nachal-obrabatyvat-pervye-zayavki-ot-41496