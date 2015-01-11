Студенты не устояли перед ХК «Маяк-Гранит»

Вчера состоялся матч на первенство города Челябинска,между командами ""Маяк-Гранит"" (г.Озерск) и "УралГУФК" (г.Челябинск).

От данного поединка мы ожидали борьбы на каждом сантиметре льда, ведь прошлая игра между "УралГУФК" и "Миасс-Сити" показала нам мастерство, упорство и волю к победе, что помогло "УралГУФК" склонить чашу весов в свою пользу (6:5) над обладателями серебряных медалей 16/17г.

Матч между командами "Маяк-Гранит" и "УралГУФК" начался с острых атак озерчан, но и соперники не отставали на резкие контрвыпады. Высокий темп игры, заданный нашей командой, понемногу оттеснял соперника все ближе к воротам с каждой проведенной минутой матча. Если бы не мастерство голкипера "УралГУФК" и вратаря "Маяк-Гранит" Эмиля Сафина, то счет 0:0 не оставался бы на протяжении двух периодов.

Третий период начался с быстрой атаки нашей команды, череды передач, было зафиксировано первое взятие ворот. Спустя две минуты Игорь Захаров мощным кистевым броском увеличивает разрыв в счете 2:0. Третий гол нашел своих героев с передачи Виталия Аникеева. Максим Куликов забрасывает шайбу в домик вратарю соперника 3:0.

Но соперники и не думали сдаваться. За 5 минут до конца встречи соперники забивают гол, тем самым открыв у себя второе дыхание. Благодаря этому, они сокращают преимущество "Маяка-Гранит" до одной шайбы.

В конце игрыони снимают вратаря меняя его на шестого полевого игрока, но наши бравые ребята выдержали последний натиск соперника. Как итог - победа "Маяк-Гранит" 3:2.

Состав: Сафин (Кайпаев); Захаров-Кучуков; Михайлов-Тровеных-Лучников; Аксенов-Созинов; Петрюк-Куликов-Аникеев; Мотыгулин-Свирепо; Данилин-Приданников-Савицкий; Кононов.

"УралГУФК" Состав: Кудашев, Надргулов, Стройку, Павлов, Караблев, Кириллов, Якименко, Сташкевич, Степанов, Ложкин, Толмачев, Родионов, Кафеев, Ситников, Дьяченко, Ковков, Каримов, Котов, Бахарев, Ханов, Котик.

Голы: 1:0 - Савицкий (Данилин, Мотыгулин); 2:0 - Захаров (Тровеных, Михайлов); 3:0 - Куликов (Аникеев).

30 октября, в 22:45, в ЛД "Айсберг" ХК "Маяк-Гранит" встретится с ХК "Энергосталь". Ждём всех болельщиков поддержать наших ребят!!!

Пресс-служба ХК "Маяк-Гранит"