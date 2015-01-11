Андрей Пазников — обладатель Кубка округа по шахматам

Завершился турнир на Кубок Озерского ГО по шахматам, среди учащихся до 18 лет.
В соревнованиях, проходивших на территории городского шахматного клуба, приняло участие 16 юных шахматистов. Из-за отсутствия Ткаченко Александры и Овчаренко Ильи, ожидаемо в финале встретились Пазников Андрей и Жемчужный Николай.
Пазников Андрей не так давно уступил в финале Кубка города по шахматам среди взрослых Полянскому Юрию и, конечно, здесь хотел быть первым.
На данный момент он объективно является сильнейшим юным шахматистом, и это он в очередной раз доказал. Пройдя весь турнир без особых усилий, обыгрывая всех соперников со счетом 2-0, и в финале он не изменил этому принципу. Благодаря этой победе, он стал 4-х кратным обладателем Кубка Озерского ГО среди учащихся!
Для Жемчужного Николая, который за последний год намного усилил свою игру, выход в финал - отличный результат. Надеемся, за следующий год он еще прибавит, и, возможно, обладатель кубка среди учащихся сменится. Поживем - увидим!
Поздравляем победителя и участников соревнований!
Выражаем благодарность МБУ «Арена» и Управлению ФК и С г. Озерска за помощь в проведении соревнований.
Шахматная Федерация Озёрского ГО