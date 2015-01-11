«Уютный дом» решил не платить за вывоз мусора

Добиваться оплаты услуг по договору на вывоз твердых бытовых отходов с мусоросборных площадок домов, обслуживаемых управляющей компанией «Уютный дом», индивидуальному предпринимателю Сергею Полякову пришлось через суд.

Как выяснилось в ходе заседания в Арбитражном суде Челябинской области, между истцом и ответчиком ещё в августе 2015 года был заключен договор на вывоз твердых бытовых отходов, в соответствии с которым заказчик поручает, а исполнитель принимает на себя обязательства по вывозу твердых бытовых отходов, образующихся в жилищном секторе в домах, находящихся в управлении заказчика. Согласно пунктам договора, очистка контейнеров от бытовых отходов производится по мере накопления, но не реже одного раза в сутки. Стоимость услуги, обозначенная в контракте, была определена в размере 1 руб. 38 коп. за один квадратный метр общей площади жилья в месяц с учетом всех налогов. За всё время сотрудничества нареканий на качество оказания услуг со стороны руководства «Уютного дома» в адрес ИП Полякова зафиксировано не было.

За неполный год сотрудничества, с сентября 2015 по июнь 2016 годов, стоимость услуг по вывозу мусора, согласно подписанным обеими сторонами актам о приёме работ, составила чуть более 240 тыс. рублей. Однако «Уютный дом» перечислил подрядчику лишь 10 000 рублей. ИП Поляков направил в адрес УК письменную претензию, но реакции на неё не последовало.

Индивидуальный предприниматель был вынужден обратиться в суд. В письменном отзыве на исковое заявление представители управляющей компании заявили о своём несогласии с суммой, предъявленной к оплате за вывоз мусора. В качестве причины отказа была предъявлена разница между стоимостью услуг, указанной в договоре, и предъявленной в актах, - 5 копеек за квадратный метр. Арбитражный суд посчитал, что подписание актов приёма работ, отсутствие возражений в тот период, а также перечисление части оплаты является основанием считать, что стоимость оказываемых услуг была согласована сторонами (так называемый акцепт оферты).

В итоге судья Булавинцева приняла решение, обязывающее «Уютный дом» погасить долг в полном объёме и возместить ИП Полякову оплату госпошлины.

Озёрск.ру