«Обычный конец света»: разрушая «страну глухих»

26 октября в «Нашем доме» состоялся первый в юбилейном сезоне DramaClub. Истосковавшиеся по общению со зрителями актёры представили на обсуждение пьесу французского драматурга Жан-Люка Лагарса «Обычный конец света». Как отметила актриса Юлия Гусева, предваряя читку, выбор пал на это произведение благодаря виртуозному авторскому владению словом и умению точно донести до зрителя «мелодию языка». Пьесу читали : з.а. России Елена Шибакина, з.а. России Вохобжон Азимов, артисты Анастасия Шевченко, Сергей Ахлюстин, Юлия Гусева.

Итак, спустя 12 лет Луи возвращается в родной дом, чтобы сообщить семье о своей скорой смерти. Брат с женой, сестра и мать, считающие предательством его отъезд (бегство) и безвестное отсутствие, стараются быть любезными и гостеприимными. Но горечь обиды, чувство покинутости переполняет каждого, и они в своих долгих, нудных монологах «пробуксовывают», цепляясь за одно и то же слово:

СЮЗАННА. – Пожми ей руку, пусть он пожмет ей руку. Ты что, так и не пожмешь ей руку? Они так и не пожмут друг другу руки, прямо как чужие. Он не меняется, таким я его и запомнила, ты не меняешься, он не меняется, вот именно таким я его и воображаю, он не меняется, наш Луи, а с ней, с Катрин, ты с ней сойдешься, вы легко сойдетесь, она такая же, вы быстро сойдетесь. Не жми ей руку, не надо, лучше обними ее.

Каждая сцена в пьесе прерывается внезапно, на полуслове, будто автору надоедает слушать своих героев. И следующая сцена начинается также неожиданно, словно с середины разговора.

В финале главный герой снова уезжает, так и не сказав о приближающейся смерти. «Родственнички» практически не дали ему рта раскрыть, отомстив за годы разлуки.

Читка пьесы затянулась на 1,5 часа. Следует отметить, что слушать вязкие монологи было очень тяжело. Но по окончании у зрителей явно открылось второе дыхание, и они активно и с удовольствием включились в обсуждение услышанного.

Лейтмотивом пьесы, по общему мнению зрителей и актёров, стал эгоизм каждого персонажа. Главный герой, Луи, подобно Тому Сойеру, планирует, сообщив семье о своей скорой смерти, посмотреть, как они будут страдать и оплакивать его. А его родные, словно не слыша никого рядом, подбирают нужные слова, копаются в них, лишь бы точнее выразить своё одиночество, обиду, свою единственно верную истину.

Из зала прозвучало интересное мнение, что подобные отношения не характерны для российского менталитета, что это – «пережитки загнивающего Запада».

И тем не менее, как согласились практически все участники DramaClub, нужные слова необходимо произносить вовремя, необходимо говорить и слушать своих родных и близких, разрушать «страну глухих».

Как справедливо заметил Вохобжон Азимов, исполнитель главной роли, приводя пример из собственной жизни, нужно общаться несмотря ни на что, не терять сокровенной связи с семьёй, с родителями, иначе говорить можно будет только на могиле.

В заключении встречи директор театра Владимир Кулик приоткрыл тайну, задуманную в юбилейном сезоне для проекта DramaClub. Следующая встреча, которая состоится 23 ноября, пойдёт в совершенно ином русле. «Мы два года шли по проторенной дороге, пришла пора свернуть в неизведанное. Юбилей этому способствует!» - заявил Владимир Александрович. Он призвал верных поклонников DramaClub быть готовыми к неожиданным испытаниям, пообещав, что будет очень интересный эксперимент.

С нетерпением будем ждать!

Юлия Женина

Фото Владимира Чиркова