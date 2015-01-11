Установлены единые правила проезда перекрестков с круговым движением

Преимущество на перекрестках с круговым движением получили автомобили, уже двигающиеся по кругу.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал два постановления, вносящих изменения в правила дорожного движения.

"Первое призвано навести порядок на наиболее проблемных участках - на перекрестках с пересекающимися транспортными потоками, на которых часто возникают заторы, и далеко не всегда из-за сложного трафика, а просто из-за проблем, связанных с недостаточной культурой вождения", - подчеркнул он. Теперь регионы получат право наносить на перекрестках специальную разметку, чтобы, сказал глава правительства, водителям было проще ориентироваться.

ПДД запрещают выезд на перекресток или пересечение проезжих частей, если образовался затор, что вынудит водителя остановиться и стать препятствием для автомобилей, движущихся поперек.

За это предусмотрен штраф в размере 1 тысячи рублей, но его применение сдерживалось проблемой администрирования. Специальная дорожная разметка "Зона перекрестка" - перекрестие желтых диагональных линий в квадрате, обозначающего границы перекрестка - поможет отслеживать нарушения с помощью средств видеофиксации, как это делается в остальном мире.

Вторым постановлением премьер установил единые правила проезда перекрестков с круговым движением. Опять же взят мировой опыт. "Теперь приоритет проезда получает тот, кто движется по самому кругу, а въезжающим придется уступать дорогу, - заявил Дмитрий Медведев. - Такая практика существует практически во всех европейских странах и доказала свою эффективность".

Курирующий это направление первый вице-премьер Игорь Шувалов дал понять, что правила дорожного движения еще будут меняться. Так, Госдумой пока не приняты предложенные правительством нововведения: ответственность водителей за опасное вождение, наделение полномочиями по администрированию нарушений ПДД и внесение залога за транспортное средство, если водитель был задержан в состоянии алкогольного опьянения. "Мы работаем с депутатами Государственной Думы и рассчитываем, что такие законы будут приняты как можно быстрее. Они крайне необходимы для обеспечения безопасного поведения на дорогах", - считает Шувалов.

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