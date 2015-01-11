Евгений Щербаков: «Озерску под силу организовать мероприятия самого высокого уровня»

В понедельник, открывая аппаратное совещание, глава округа Евгений Щербаков прокомментировал уровень проведения двух значимых для округа мероприятий, прошедших в Озерске в минувшие выходные дни: соревнований «Уральский кубок 58 Мегатонн» и VII Открытого областного фестиваля татарского и башкирского творчества «Туган як».

Евгений Щербаков дал положительную оценку уровню подготовки турниров по атлетическому фитнесу и пауэрлифтингу, которые прошли в субботу 28 октября на базе ДК «Маяк», и подчеркнул, что по мнению президента Российского отделения Всемирной федерации фитнеса и бодибилдинга Андрея Басова, озерский турнир был организован на самом высоком уровне:

– Я считаю, что на примере данного турнира мы показали и руководителям области, и спортивной общественности страны, что Озерску под силу организовать соревнования любого масштаба, в частности, на уровне России, - подчеркнул Евгений Щербаков.

Глава округа выразил благодарность организаторам мероприятия – управлению по физической культуре и спорту и управлению культуры администрации.

– Турнир на уровне кубка России проводился в Озерске впервые, на соревнования съехались более ста спортсменов со всей страны, в том числе чемпионы европы и мира, – отметил начальник управления по физической культуры и спорту Артур Гаврилов. – В ходе мастерского турнира по жиму лёжа, который также проводился в этот день, впервые в округе можно было получить звания мастеров и кандидатов в мастера по данному вида спорта. Соревнования проводились с участием допинг-офицеров, и в итоге один спортсмен стал мастером спорта и два участника выполнили нормативы кандидатов в мастера спорта.

В воскресенье состоялся областной фестиваль татарского и башкирского творчества «Туган як», который в этом году собрал большое количество участников. Евгений Щербаков подчеркнул, что по отзывам официальных гостей праздника, такой масштабный фестиваль является единственным в Челябинской области.

– Фестиваль татарского и башкирского творчества в Озерске проводится в седьмой раз, – пояснила начальник управления культуры администрации Наталья Сальникова. – В этом году расширилась география городов-участников, на мероприятие приехали постоянный представитель Республики Башкортостан в Челябинской области Амур Хабибуллин и заместитель постоянного представителя Республики Татарстан в Свердловской области Хайдар Гильфанов, которые дали нашему фестивалю очень высокую оценку.

В Озерск в этом году приехали сильные солисты и коллективы, обладателем гран-при стал молодой и энергичный коллектив из посёлка Рощино, также в число победителей вошёл коллектив из Нагайбакского района, представляющий старшее поколение. Особенностью фестиваля стало выступление звёздного жюри конкурса, в который вошли заслуженные артисты Республики Татарстан, и они порадовали зрителей своим исполнительским мастерством. Состоялся большой искромётный праздник народных талантов, который открывает новые имена и объединяет нас всех в единую многонациональную семью.

Наталья Сальникова подчеркнула, что фестиваль стал итогом большой работы коллектива Культурно-досугового центра и объединений национальных культур, которые работают в Озерском городском округе.

Евгений Щербаков отметил, что в рамках визита в Озерск постоянного представителя Республики Башкортостан в Челябинской области Амура Хабибуллина удалось достигнуть договорённости о проведении совместных мероприятий, о взаимодействии и заключении в дальнейшем официального соглашения о сотрудничестве в сфере развития культуры и спорта.

В завершении аппаратного совещания глава округа дал поручение начальнику управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Наталье Левиной подготовить обращение в Главное управление "Государственной жилищной инспекции Челябинской области" и прокуратуру ЗАТО г. Озерск о невыполнении управляющей компанией своих обязательств, в связи с возникшей в минувшие выходные дни аварией в доме по адресу ул. Дзержинского, 52:

– В диспетчерскую службу администрации поступило сообщение о том, что на четвёртом этаже в одном из подъездов этого дома случился прорыв батареи центрального отопления. Дом обслуживается управляющей компанией «Уютный дом», по информации от жителей дома, вода из радиатора продолжает затапливать подъезд, авария пока не устранена. Прошу в течение дня докладывать мне о ситуации, и сегодня авария должна быть устранена.

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