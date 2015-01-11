Третья ночная победа ХК «Маяк-Гранит»

30 октября состоялась третья игра на открытый Чемпионат города Челябинска в дивизионе "Мастер" между ХК Маяк-Гранит (г.Озерск) и Энергосталь (г.Челябинск).

С первых минут наши ребята захватили преимущество и держали игру в зоне соперника. Данная тактика принесла свои плоды. Уже к 8-ой минуте Никита Тровеных с передач Евгения Алабугина и Сергея Михайлова распечатывает ворота соперника: 1-0.

Второй гол не заставил себя ждать: поймав на контратаке гостей, стремительным выходом два в одного мы увеличиваем разрыв в счете 2-0. Под занавес первого периода Максим Куликов находит открывшегося на пятачке Игоря Аксенова, чем последний уверенно воспользовался: 3-0.

Второй период команда соперника ушла в глухую оборону и старалась ловить наших парней на контратаках, и иногда им это удавалось. Однако, наш вратарь Эмиль Сафин оставлял не у дел все атаки соперника. Благодаря слаженным действиям всей команды, мы смогли подобрать еще один ключик к воротам противника. Тройка Данилин - Приданников - Савицкий как по нотам разыграли комбинацию: 4-0. Так и закончился второй период.

Третий период выдался напряженным. Соперник не уступал ни сантиметра льда и боролся на каждом участке поля. Но команда Маяк-Гранит и не думала расслабляться. Спустя 10 минут затяжной штурм ворот Энергостали приводит к взятию ворот. Защитник Адиль Кучуков отдает передачу на Евгения Алабугина, тот в свою очередь - Сергею Михайлову, что приводит к финальному пятому голу: 5-0.

Хотелось бы поздравить нашего вратаря Эмиля Сафина с очередной игрой на "0" и всю команду с блестящей победой!!! А также спасибо всем болельщикам которые болеют за нас!!!

Состав: Сафин(Кайпаев); Захаров-Кучуков; Михайлов-Тровеных-Алабугин; Аксенов-Созинов; Петрюк-Куликов-Аникеев; Данилин-Приданников-Савицкий; Кононов; Свирепо.

Энергосталь состав: Гагаринов, Паньков, Перов, Сидоренко, Волосников, Прокопьев, Михеев, Орлов, Иванцов, Исайчук, Дегтярев, Шумов, Вершинин, Сафонов, Дыдыкин, Архипов, Кнауб, Кнауб, Мелюков, Антоненко, Плетнев, Миляев, Бородкин, Даутов, Варва, Ерохин, Мананков, Уфимцев.

Голы: 1-0 Тровеных (Алабугин, Михайлов); 2-0 Алабугин (Михайлов); 3-0 Аксенов (Куликов); 4-0 Cавицкий (Данилин, Приданников); 5-0 Михайлов (Алабугин, Кучуков).

Дорогие болельщики!!! Приглашаем вас поддержать нашу команду 6 ноября, в 22:45, в ЛДС "Айсберг" в матче против ХК "УралГУФК" - 2

Пресс-служба ХК Маяк-Гранит