Кыштым станет первым в Челябинской области, где полноценно заработает новая схема обращения с отходами

Министерство экологии Челябинской области объявило конкурс на определение регионального оператора по обращению с твёрдыми коммунальными отходами для Кыштымского кластера. Победитель будет объявлен 17 ноября. Он должен приступить к работе уже весной 2018 года.

В конкурсе примет участие и специализированная в Кыштыме организация – ООО «Спецсервис». Она занимается сбором, транспортировкой и переработкой мусора. Как сказал сайту «КР» генеральный директор «Спецсервиса» Виктор Вшивцев, ежемесячно на городской полигон вывозится более ста тысяч кубометров твёрдых коммунальных отходов.

Создание кластера предполагает, что в Кыштыме будут заниматься переработкой сырья, привезённого из близлежащих территорий. При этом, по словам Виктора Анатольевича, необходимо добиться того, чтобы на полигон поступали только органические отходы, а всё остальное должно уходить в переработку.

Все коммунальные объекты по обращению с отходами, в том числе мусороперерабатывающий комплекс, в Кыштымском кластере уже есть, так что он станет первым в Челябинской области, где полноценно заработает новая территориальная схема обращения с ТКО.

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