Развиваешься? Получи поддержку!

Управление экономики администрации Озерского городского округа продолжает прием заявок от субъектов малого и среднего предпринимательства на получение финансовой поддержки. Порядок предоставления такой поддержки был утвержден постановлением администрации округа от 18.10.2017 № 2749 и опубликован на официальном сайте.

Согласно порядку, в 2017 году субъекты малого и среднего предпринимательства могут получить поддержку в виде субсидии в размере до 500 тысяч рублей.

Претендовать на получение субсидий могут предприятия и индивидуальные предприятия:

- имеющие государственную регистрацию на территории Озерского городского округа Челябинской области;

- не имеющие на дату подачи заявления задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации;

- создающие новые или сохраняющие действующие рабочие места в текущем периоде к предыдущему периоду.

Александр Жмайло, начальник управления экономики администрации Озерского городского округа:

- Это общие требования, но принципиально важным условием получения муниципальной поддержки является желание предпринимателя расти и развиваться. Причем просто иметь такое желание недостаточно, и заявки в стиле: «У меня есть идея, дайте денег, и я, может быть, ее реализую», - рассматриваться не будут. Кроме того, по действующим правилам на получение поддержки не вправе претендовать субъекты малого и среднего предпринимательства, занимающиеся оптовой и розничной торговлей.

Зато предприниматели, занятые в производственной сфере или в сфере услуг, могут за счет предоставленной из местного бюджета субсидии компенсировать часть уже произведенных в 2016-2017 году затрат по следующим направлениям:

- уплата процентов по банковским кредитам, привлеченным на строительство (реконструкцию) производственных зданий, строений и сооружений либо на приобретение оборудования в целях создания и (или) развития производства товаров (работ, услуг);

- уплата первого взноса (аванса) при заключении договора лизинга оборудования с российской лизинговой организацией в целях создания и (или) развития производства товаров (работ, услуг).

Кроме того, субъекты социального предпринимательства, осуществляющие социально ориентированную деятельность, направленную на достижение общественно полезных целей, улучшение условий жизнедеятельности гражданина и (или) расширение его возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные потребности, а также на обеспечение занятости, оказание поддержки инвалидам, гражданам пожилого возраста и лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации, вправе получить субсидию на возмещение затрат на строительство (реконструкцию) для собственных нужд производственных зданий, строений, сооружений и (или) приобретение оборудования в целях создания, и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг).

Конкурсная документация принимается по адресу: Челябинская область, г. Озерск, пр. Ленина, д. 40, каб. 6, 8, тел. 2-45-62; 2-47-72 и МБУ «МФЦ» по адресу: Челябинская область, г. Озерск, пр. Ленина, 62, тел. 2-16-66, - по 18 ноября 2017 года включительно.

После окончания приема заявок и их проверки на соответствие указанным выше требованиям состоится заседание Общественного координационного совета по поддержке малого и среднего предпринимательства, где будет принято решение о предоставлении субсидии.

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