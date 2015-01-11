Суд обязал управляющую компанию компенсировать моральный вред озерчанке в размере 100 000 рублей

Татьяна Е. обратилась в суд с исковым заявлением к управляющей компании о возмещении вреда, причиненного повреждением здоровья и компенсации морального вреда.

В ходе рассмотрения гражданского дела установлено, что Татьяна Е. при выходе из подъезда дома, в котором она проживает, поскользнулась и упала, так как площадка возле подъезда была покрыта толстым слоем льда, песком посыпана не была. В результате падения истица сломала шейку плеча правой руки, была госпитализирована в травматологическое отделение с диагнозом закрытый оскольчатый перелом верхнего конца правой плечевой кости. Впоследствии истице была проведена операция с внедрением металлической пластины. После полученной травмы Татьяна Е. три месяца находилась на излечении. До настоящего времени у Татьяны Е. ограничены движения в правом плечевом суставе, она испытывает болевые ощущения. Через год ей предстоит повторная операция для удаления металлоконструкции.

Поскольку придомовая территория обслуживается указанной управляющей компанией, истица просила взыскать с ответчика компенсацию морального вреда в размере 100 000 руб., а также расходы за понесенные ею платные медицинские услуги.

Представитель ответчика в судебном заседании исковые требования не признал, мотивируя тем, что в суд не представлены доказательства получения истицей травмы именно при выходе из подъезда дома на придомовой территории, обслуживаемой управляющей компанией. Также представитель ответчика сослался на то, что работы по содержанию придомовой территории выполнялись надлежащим образом.

Учитывая тяжесть причиненного вреда, степень физических и нравственных страданий, длительность лечения, отсутствие возможности вести привычный образ жизни и неизбежность в проведении операции по извлечению металлической пластины, суд признал, что имеются основания для удовлетворения иска, и взыскал компенсацию морального вреда в размере 100 000 руб.

Оснований для удовлетворения требований о взыскании понесенных расходов за медицинские услуги суд не усмотрел, поскольку истица имела право на получение бесплатной медицинской помощи в ЦМСЧ, но по своему усмотрению приняла решение посетить платную клинику.

Решение не вступило в законную силу.

Пресс-служба Озёрского городского суда