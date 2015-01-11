Борис Дубровский прокомментировал первый вариант «Стратегии‑2035»

Сегодня, 1 ноября, в правительстве Челябинской области под председательством губернатора Бориса Дубровского прошло заседание регионального стратегического комитета «Стратегия экономического развития Челябинской области‑2035: цели, задачи, сценарии». В ходе заседания были озвучены предложения по формированию «Стратегии‑2035». Эксперты, работавшие над концепцией «Стратегии‑2035», выделили основные проблемы региона, рассмотрев их причины и возможные последствия.

Борис Дубровский жестко отреагировал на замечания, высказанные в ходе обсуждения. Так, министр экологии Челябинской области Ирина Гладкова подняла вопрос отсутствия в списке приоритетов темы защиты окружающей среды, в то время как проведенные в ходе подготовки опросы показали высокий уровень обеспокоенности населения этим вопросом. Обеспокоенность людей разделил и Борис Дубровский.

«Основной заказчик у нас — люди. Давайте в рамках стратегических сессий рассуждать так. Нам нужно перевернуть пирамиду приоритетов, чтобы во главе встал человек. Акценты должны быть расставлены таким образом: на первом месте – общество, потом – бизнес и только в самом конце – власть. Когда во главе угла - человек, тогда все становится на свои места. И нужно отвечать основным общественным запросам: на чистый воздух и воду, качественную медицину и образование», – подчеркнул глава региона.

Эксперты регионального минэкономразвития проанализировали большой массив информации, в том числе итоги анкетирования населения и бизнеса, долгосрочные планы развития крупнейших предприятий области, федеральные приоритеты и другие документы. В результате определены 23 стратегических приоритета, каждый из которых в итоге получит один или несколько понятных и значимых в восприятии жителей региона индикативных показателей. Все они будут доработаны и в окончательном виде рассмотрены на очередном заседании стратегического комитета в декабре 2017 года.

https://www.up74.ru/articles/news/98610/