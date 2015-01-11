Утверждена программа заседания Российско-Казахстанского делового совета

Заседание совета пройдет 9 ноября на площадке завода «Русские электрические двигатели» и будет посвящено роли бизнеса в развитии человеческого капитала. Модераторами выступят: с российской стороны – вице-президент торгово-промышленной палаты РФ Владимир Падалко, с казахстанской – председатель попечительского совета Центра прикладных исследований «Талап» – Рахим Ошакбаев. Участники совещания обсудят вопросы, касающиеся спроса и предложения на рынке труда, проблемы и перспективы образования для бизнеса, задачи объединений предпринимателей как институтов актуальных решений по развитию человеческого капитала. Запланированы выступления председателя казахстанской части Российско-Казахстанского делового совета Аяна Еренова, министра экономического развития Челябинской области Сергея Смольникова, заместителя председателя правления Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен» Эльдара Жумагазиева и других участников. В работе заседания примут участие около 140 человек из регионов России и Казахстана: представители органов власти, торгово-промышленных палат, бизнеса и образовательных учреждений. Российская сторона представлена участниками из Челябинской, Курганской, Свердловской, Омской, Оренбургской, Томской, Ульяновской, Саратовской, Новосибирской областей, Пермского края,Чувашской Республики, Республики Башкортостан и Москвы. После заседания для участников будет организовано посещение цеха «Высота 239» Челябинского трубопрокатного завода – первого инновационного производства «белой металлургии» в России, качественно нового типа металлургической промышленности, основанного на высочайшем уровне технологий, максимальной автоматизации процессов и принципиально новых условиях труда.