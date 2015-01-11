В Челябинской области пересчитают и вылечат бомжей

Операцию будет проводить Главное управление МВД России по Челябинской области при поддержке минтруда, минсоца и минздрава. Также в операции принимают участие представители общественных советов.
Силами бойцов подразделений МВД бомжи будут отлавливаться и доставляться в отделы полиции для дактилоскопирования, фотоучета и дальнейшей профилактической работы. За одним полиция проверит их по спискам пропавших и разыскиваемых.+
Бомжам будет оказано содействие в прохождении медицинского обследования. Граждане, имеющие неудовлетворительное состояние здоровья, будут госпитализированы.
Бездомные на добровольной основе могут быть помещены в социальные реабилитационные центры Челябинской области.
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