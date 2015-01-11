Оперативная обстановка на 3 ноября 2017 года

Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа

1. Сегодня пятница 03 ноября 2017 года

2. В 6 часов утра:

• температура воздуха в городе была - 1 град. С

• атмосферное давление 734 мм. рт. столба

• относительная влажность воздуха 81 %

• ветер _Ю-З 1 м/с

3. Сообщений чрезвычайного характера в службу не поступало.

4. По сообщению отдела ГИБДД за прошедшие сутки в городе произошло _ 2_ ДТП без пострадавших.

5. Плановые отключения в жилых домах производятся:

Вид отключения Адреса Время отключения

1 В сетях холодного водоснабжения К.Маркса 2-3,4п-ы с 9часов до оконч

Семёнова 15 с 8часов до оконч

Луначарского 23-5,6п-ы К.Маркса 32-1,2п-ы Дзержинского 56-2п с 9 до 12 часов

2 В сетях электро-снабжения Ленина 23,48 с 9 до 12 часов

Дзержинского 63-с 4 по 7 п-ы с 9 до 11 часов

3 В сетях горячего водоснабжения и отопления

Космонавтов 38, Ленина 75, Победы 2 с 9 до 12 часов

Семёнова 15 с 8часов до оконч

Вниманию жителей города!

Муниципальное учреждение «Поисково-спасательная служба Озёрского городского округа» предупреждает, что в связи с понижением температурного режима на водоёмах начинается образование ледяного покрова. Помните о том, что тонкий лёд является источником повышенной опасности. Будьте внимательны! Не выходите на лёд , пока он не стал прочным!

Уважаемые родители!

Внимательно следите за детьми, если вблизи вашего проживания есть водоём. Объясняйте детям об опасности игр на льду.

Уважаемые любители подлёдного лова!

Соблюдайте правила безопасного поведения, не торопитесь выходить на непрочный лёд, берегите себя!

Если же вы оказались свидетелем несчастного случая, звоните по номеру «002», для сотового оператора номер телефона «112».

2.2. Гидрологическая обстановка: в норме. 2.3. Лесопожарная обстановка: в норме.

2.4. Обстановка на объектах ЖКХ: в норме. Объекты ЖКХ работают в штатном режиме.

2.5. Биолого-социальные ЧС: в норме.

2.5.1. Фитосанитарная обстановка: в норме. 2.5.2. Эпидемиологическая обстановка: в норме.

2.6. Геомагнитная обстановка: геомагнитное поле спокойное.

2.7. Состояние озонового слоя: 375-400 DU (в норме).

2.8. РХБ: радиационная, химическая и бактериологическая обстановка на территории области в норме.

2.9. Мониторинг радиационного фона на территории Челябинской области (по показаниям «Территориальной подсистемы комплексной системы мониторинга за состоянием защиты населения на радиоактивно загрязненных территориях» (КСМ-ЗН))

№ п/п Место положение точки замера Уровень радиации, мк Зв/час

1 г. Касли, ПЧ 60 0,11

2 г. Кыштым, ПЧ 38 0,12

3 с. Кунашак, ПЧ 65 0,09

4 с. Аргаяш, ПЧ 56 0,11

5 г. Озерск, ПУ ГОЧС 0,10

6 г. Озерск, пос. Новогорный, ул. Южноуральская, 5; в/ч 63330 0,10

Согласно санитарным правилам и нормативам СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009" предельно допустимый уровень радиационного фона составляет:

- для населения - 0,57 мк Зв/ч.

2.10. Обстановка на водных объектах:

Происшествия на водных объектах: за прошедшие сутки на водных объектах округа происшествий не произошло, погибших нет.

С начала года на водоемах области погибло 47 человек. За аналогичный период 2016 года на водоемах области погибло 81 человек.

2.11. Чрезвычайные ситуации на контроле: нет.

III. Прогноз возможных ЧС на 03.11.2017 г.

3.1. Опасные явления: не прогнозируются.

3.2. Комплекс неблагоприятных явлений: не прогнозируется.

3.3. Природные ЧС: не прогнозируются.

Метеорологическая обстановка:

Погоду в Челябинской области будет определять атмосферный фронт низкого давления.

Челябинская область. Облачно с прояснением, местами небольшие, в горах до умеренных осадки, преимущественно в виде снега, слабый гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-западный, западный 4-9 м/с, отдельные порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью от 0º до минус 5º, при прояснении до минус 10º, днем от минус 2º до плюс 3º.

3.4.1 Прогноз гидрологической обстановки: на реках Челябинской области достижение неблагоприятных опасных уровней не прогнозируется.

3.4.2 Лесопожарная обстановка: В соответствии с прогнозируемыми классами пожарной опасности и сложившейся обстановкой (Р=0,1) возникновение очагов природных пожаров на территории Озерского городского округа не прогнозируется.

3.5. Техногенные ЧС:

3.5.1 ДТП: Существует вероятность возникновения дорожно-транспортных происшествий на территории области. Основные причины: ухудшение видимости и состояния дорожного покрытия при выпадении осадков, туманах и гололедных явлениях, а также нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения и скоростного режима.

3.5.2 ЖКХ: Существует вероятность возникновения аварий, происшествий на системах ЖКХ (системе водоснабжения, на тепловых сетях, сетях газоснабжения и электроснабжения) (Р=0,3). Основные причины: высокий износ коммунальных сетей, налипание мокрого снега на провода, порывы трубопроводов при перепадах температуры теплоносителя.

3.5.3 Бытовые пожары: Сохраняется вероятность возникновения бытовых пожаров на территории области (Р=0,5). (Основной источник – неосторожное обращение с огнем, нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования, нарушение правил устройства и эксплуатации печей).

3.6. Биолого-социальные ЧС: 3.6.1 Опасные инфекционные заболевания животных: Сохраняется вероятность заболевания животных бешенством (источник – лисы, собаки). 3.6.2 Опасные инфекционные заболевания людей: В связи с неустойчивыми погодными явлениями, низкой температурой воздуха ожидается рост заболеваемости острыми респираторно-вирусными инфекциями без превышения эпидемиологического порога.

3.7. Обстановка на водных объектах: существует вероятность гибели людей на водных объектах (Р=0,3) в связи с несоблюдением правил безопасности на воде.

3.8. За сутки Единой дежурно-диспетчерской службой Муниципального учреждения «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» принято и обработано 211_ обращений граждан.

http://www.ozerskadm.ru