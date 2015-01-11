Кап-кап-капремонт

Минстрой намерен снять с собственников обязанность по проведению поверки счетчиков горячей и холодной воды, а также установить предельный размер стоимости капремонта. Обе нормы выгодны для владельцев квартир. Денег будет тратиться меньше, а вот использоваться собранные средства станут рациональнее.

Сегодня за своевременную поверку счетчиков отвечает собственник и делает ее за свой счет. Если просрочить дату очередной ревизии, квартиру переведут на уплату за воду по нормативу.

Минстрой работает над созданием систем учета потребления коммунальных ресурсов онлайн. В этом случае не нужно самостоятельно передавать показания счетчиков, а также нет необходимости устанавливать такой счетчик и проводить его поверку. Ответственность за обслуживание и поверку приборов учета может быть возложена на ресурсоснабжающие организации, сообщил замглавы минстроя, главный государственный жилищный инспектор Андрей Чибис.

"Сейчас счетчики воды - головная боль граждан. Как только они станут головной болью управляющей компании либо поставщика ресурсов, эти организации будут заинтересованы в том, чтобы поверки действительно производились, чтобы счетчик работал точно. И ситуация сразу поменяется. Ведь нет же у граждан проблем с электрическими счетчиками, которые обслуживает сам поставщик электроэнергии", - рассказал накануне на "Деловом завтраке" в "Российской газете" глава Росаккредитации Алексей Херсонцев.

По его словам, проверить, как реально проводятся выездные поверки в каждой квартире, невозможно. "Было несколько случаев, когда мы по жалобам граждан проводили проверки и за выявленные нарушения приостанавливали деятельность недобросовестных организаций, - отметил он. - Но дальше иногда оказывалось, что та территория, на которой они работали, осталась вовсе без этой услуги, и как быть в этой ситуации гражданам - непонятно".

Как рассказали "РГ" в Росстандарте, сейчас проводится эксперимент по апробации централизованной поверки счетчиков воды в отдельных городах или их районах, по его результатам могут быть внесены поправки в законодательство. Проект проводится при совместном участии Росстандарта, минпромторга, минстроя и других ведомств. Ожидается, что новый порядок защитит людей от мошенничества, повысит прозрачность взаимодействия поставщика услуг и потребителя, снизит стоимость услуг по поверке.

Сейчас мошенники звонят и пишут письма, обходят квартиры и убеждают собственников, что пора бы заплатить за поверку. Иногда они знают даты планируемой поверки, а иногда просто врут, что она нужна ежегодно. Для справки: поверка счетчика горячей воды производится через 4 года, а холодной - через 6 лет. Отмена "поверочной повинности" позволит с чистой совестью забыть об этих датах.

Автоматические системы также позволят выявить комплексные проблемы сетей: предупредить аварии, отследить потери и кражу ресурсов. "При этом нужна именно система учета. Каждому ставить свой прибор со своими параметрами неэффективно", - сообщил Андрей Чибис и отметил, что автоматизированные системы должны быть организованы за счет тех, кто управляет городским хозяйством.

Такие системы устанавливаются на дом в целом, как в новостройках, так и в старом жилом фонде при проведении капремонта.

Еще одна норма, которая должна оптимизировать расходование средств, собранных с собственников квартир, - утверждение предельной стоимости капитального ремонта. Регионы должны сделать это до конца ноября в соответствии с методикой минстроя. Стоимость будет зависеть от типологии домов. За ее основу может быть принят период постройки дома, материал стен и крыши, тип фундамента, степень оснащенности инженерным оборудованием. Также методика содержит перечень затрат на капремонт: цена стройматериалов, оплата труда строителей, эксплуатация машин и другие расходы, из которых складывается предельная стоимость. Методика утверждена в сентябре, в минстрое не сомневаются, что у регионов на подготовку было достаточно времени.

"Число отремонтированных домов уже приближается к 100 тысячам, капремонт заработал в плановом режиме, и теперь наша задача - повышение его эффективности", - прокомментировал требование к регионам Чибис.

Вопрос установления справедливой цены один из самых насущных сегодня для проведения качественного капитального ремонта. Как завышение стоимости работ и материалов, так и занижение имеет весьма негативные последствия. Эксперты уверены, что польза нормы даже не в снижении конечной стоимости капремонта, а в устранении перекосов. "К примеру, в Ленинградской области установка лифта стоит 3 миллиона рублей, а в Саратовской - 1,2 миллиона", - рассказывает исполнительный директор "ЖКХ контроль" Светлана Разворотнева. Предельная стоимость для каждого региона позволит устранить такие диспропорции, считает она, и ввести единообразный подход к расчету стоимости ремонта.

Эксперты надеются, что увидеть с помощью новой методики можно будет и случаи радикального занижения стоимости капремонта. "Региональные операторы пытаются максимально снизить стоимость капремонта. И будут делать это и дальше, чтобы за меньшие деньги сделать большее количество работ по капремонту", - говорит Игорь Кокин, эксперт Научно-образовательного центра федеральных и региональных программ Высшей школы государственного управления (ВШГУ) РАНХиГС.

Казалось бы, что плохого в низкой стоимости? Но все имеет свою цену, и работа тоже. Занижение цен приводит к отказу подрядчиков выполнять работу, закупке дешевых и некачественных материалов, проведению не всех необходимых работ. "Во многих субъектах были случаи, когда подрядчик отказывался выполнять работу из-за низкой цены", - отмечает Игорь Кокин.

Даже если найти подрядчиков удается, экономия часто выходит боком. "К примеру, в одном регионе перекрыли крышу, но оставили уже сгнившие опорные балки. В другом случае собственники утвердили смету, а оператор потом убрал из нее некоторые работы, чтобы подогнать цену капремонта к определенной сумме, в итоге невозможно зайти на крышу, потому что на ней не сделаны мостки и ограждение", - говорит Кокин. Эксперты выступают за то, чтобы региональные операторы не ставили себе целью добиться самой низкой цены во что бы то ни стало.

Предельная цена позволит собственникам получить в пользование действенный механизм влияния на стоимость ремонта. По крайней мере, им не придется гадать, откуда взялись цифры в смете капремонта. Кокин напомнил, что предельная стоимость применяется только региональным оператором при проведении капремонта в рамках "общего котла". И не применяется, когда капремонт делается жителями, которые копили деньги на ремонт на спецсчетах.

https://rg.ru