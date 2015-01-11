Кап-кап-капремонт

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Благоустройство двора по Свердлова, 3.

А.Жмайло о субсидиях для предпринимателей

58 мегатон

Озерск. Осень

Интервью с Анной Крившиной

Об уплате имущественного налога

О новом театральном сезоне

Интервью с И.М.Сбитневым и С.Воденко

Старт программы по благоустройству

Интервью о нормативах потребления воды

Интервью со Станиславом Воденко

Интервью с главой Кыштыма

День Рождения Озёрска и ПО "Маяк" - 2017

Интервью с И.М.Сбитневым о дорогах Озёрска, май 2017

ХК "Гранит" - Лучшие моменты сезона 2016-2017 годов

Интервью с Артуром Гавриловым

Интервью с директором театра

Парад Победы в Озёрске 9 мая 2017 года

Председатель Совета ветеранов о Дне Победы

О работе Службы по делам молодежи

О реализации проекта Минстроя РФ «Формирование комфортной городской среды»

УралГУФК и Гранит 3 апреля 2017

Финал Кубка области по хоккею (Гранит Звезда) 19-03-2017

Разговор о судьбе ЮУрГУ

Союз садоводов Озёрска

Интервью с А.А.Кузнеченковым 23.03.2017

Интервью с Н.Г.Сальниковой 9.03.2017

Мартовский кот

Интервью с Т.Лященко 27.02.17

Интервью с А.М.Жмайло 22.02.17

Хоккей с шайбой ХК "Гранит" VS ХК "Трёхгорный" 11.02.17

Актуальный комментарий А. Гаврилова 13.02

Актуальный комментарий В. Чудова 13.02

Интервью с Надеждой Братцевой

Интервью с Лилией Солодовниковой

КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ Озерск 2017

Хоккей с шайбой ХК "Трёхгорный" и ХК "Гранит" (07.01.17)

РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО в Озёрске 2017

Встречаем 2017!

Кыштым как центр туризма

Интервью Деда Мороза

Пресс конференция 19 декабря 2

Пресс конференция 19 декабря 1

Интервью с Ю.В.Куликовой

Интервью с В.А.Вельке

Хоккей с шайбой Таганай - Гранит 17.12.16

Интервью с А.В.Печёнкиным

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Интервью с А.Д.Лучниковым

Интервью с Луизой Белой

Актуальный комментарий И.Сбитнева 21.11

Онлайн с М.И.Похлебаевым 18.11

Актуальный комментарий И.Масягиной и М.Истоминой 14.11

Онлайн с Г.Н.Мокробородовым 10.11

Актуальный комментарий Л.В.Горбуновой 02.11

Посёлок Новогорный с высоты

2 часть онлайн с Е Щербаковым 28.10

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Актуальный комментарий И.М. Сбитнева 24.10

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Актуальный комментарий И.В. Егоровой 20.10

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Актуальный комментарий Е. Щербакова 29.08

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Актуальный комментарий Е. Щербакова 15.08

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Онлайн с А.М.Каюриным 7.07

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Актуальный комментарий. 20.03.2016

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Брифинг 8.02.2016

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О ситуации с теплоснабжением в доме №28 по бул. Гайдара. 18.01.2015

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Главы о приоритетах. 11.01.2015

Глава города ответил на вопросы читателей сайта. 29.12.2015

Брифинг глав города. 28.12.2015

Об исполнении программы капитального ремонта по ОГО за 2015 год

Работа над бюджетом Озёрска завершается. 21.12.15

Сокращаем все, что можно! 14.12.15

Оснежение ГЛК "Егоза"

День города

Главы о встрече с коллективом ММПКХ. 7.12.15

Главы о проекте бюджета. 7.12.15

Озёрск Брифинг глав города 30.11.2015

Озёрск Брифинг глав города 16.11.2015

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Интервью с Э.В.Онищенко. Развитие ГЛК "ЕГОЗА"
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| Новости » Экономика

Кап-кап-капремонт

Минстрой намерен снять с собственников обязанность по проведению поверки счетчиков горячей и холодной воды, а также установить предельный размер стоимости капремонта. Обе нормы выгодны для владельцев квартир. Денег будет тратиться меньше, а вот использоваться собранные средства станут рациональнее.

Сегодня за своевременную поверку счетчиков отвечает собственник и делает ее за свой счет. Если просрочить дату очередной ревизии, квартиру переведут на уплату за воду по нормативу.

Минстрой работает над созданием систем учета потребления коммунальных ресурсов онлайн. В этом случае не нужно самостоятельно передавать показания счетчиков, а также нет необходимости устанавливать такой счетчик и проводить его поверку. Ответственность за обслуживание и поверку приборов учета может быть возложена на ресурсоснабжающие организации, сообщил замглавы минстроя, главный государственный жилищный инспектор Андрей Чибис.

"Сейчас счетчики воды - головная боль граждан. Как только они станут головной болью управляющей компании либо поставщика ресурсов, эти организации будут заинтересованы в том, чтобы поверки действительно производились, чтобы счетчик работал точно. И ситуация сразу поменяется. Ведь нет же у граждан проблем с электрическими счетчиками, которые обслуживает сам поставщик электроэнергии", - рассказал накануне на "Деловом завтраке" в "Российской газете" глава Росаккредитации Алексей Херсонцев.

По его словам, проверить, как реально проводятся выездные поверки в каждой квартире, невозможно. "Было несколько случаев, когда мы по жалобам граждан проводили проверки и за выявленные нарушения приостанавливали деятельность недобросовестных организаций, - отметил он. - Но дальше иногда оказывалось, что та территория, на которой они работали, осталась вовсе без этой услуги, и как быть в этой ситуации гражданам - непонятно".

Как рассказали "РГ" в Росстандарте, сейчас проводится эксперимент по апробации централизованной поверки счетчиков воды в отдельных городах или их районах, по его результатам могут быть внесены поправки в законодательство. Проект проводится при совместном участии Росстандарта, минпромторга, минстроя и других ведомств. Ожидается, что новый порядок защитит людей от мошенничества, повысит прозрачность взаимодействия поставщика услуг и потребителя, снизит стоимость услуг по поверке.

Сейчас мошенники звонят и пишут письма, обходят квартиры и убеждают собственников, что пора бы заплатить за поверку. Иногда они знают даты планируемой поверки, а иногда просто врут, что она нужна ежегодно. Для справки: поверка счетчика горячей воды производится через 4 года, а холодной - через 6 лет. Отмена "поверочной повинности" позволит с чистой совестью забыть об этих датах.

Автоматические системы также позволят выявить комплексные проблемы сетей: предупредить аварии, отследить потери и кражу ресурсов. "При этом нужна именно система учета. Каждому ставить свой прибор со своими параметрами неэффективно", - сообщил Андрей Чибис и отметил, что автоматизированные системы должны быть организованы за счет тех, кто управляет городским хозяйством.

Такие системы устанавливаются на дом в целом, как в новостройках, так и в старом жилом фонде при проведении капремонта.

Еще одна норма, которая должна оптимизировать расходование средств, собранных с собственников квартир, - утверждение предельной стоимости капитального ремонта. Регионы должны сделать это до конца ноября в соответствии с методикой минстроя. Стоимость будет зависеть от типологии домов. За ее основу может быть принят период постройки дома, материал стен и крыши, тип фундамента, степень оснащенности инженерным оборудованием. Также методика содержит перечень затрат на капремонт: цена стройматериалов, оплата труда строителей, эксплуатация машин и другие расходы, из которых складывается предельная стоимость. Методика утверждена в сентябре, в минстрое не сомневаются, что у регионов на подготовку было достаточно времени.

"Число отремонтированных домов уже приближается к 100 тысячам, капремонт заработал в плановом режиме, и теперь наша задача - повышение его эффективности", - прокомментировал требование к регионам Чибис.

Вопрос установления справедливой цены один из самых насущных сегодня для проведения качественного капитального ремонта. Как завышение стоимости работ и материалов, так и занижение имеет весьма негативные последствия. Эксперты уверены, что польза нормы даже не в снижении конечной стоимости капремонта, а в устранении перекосов. "К примеру, в Ленинградской области установка лифта стоит 3 миллиона рублей, а в Саратовской - 1,2 миллиона", - рассказывает исполнительный директор "ЖКХ контроль" Светлана Разворотнева. Предельная стоимость для каждого региона позволит устранить такие диспропорции, считает она, и ввести единообразный подход к расчету стоимости ремонта.

Эксперты надеются, что увидеть с помощью новой методики можно будет и случаи радикального занижения стоимости капремонта. "Региональные операторы пытаются максимально снизить стоимость капремонта. И будут делать это и дальше, чтобы за меньшие деньги сделать большее количество работ по капремонту", - говорит Игорь Кокин, эксперт Научно-образовательного центра федеральных и региональных программ Высшей школы государственного управления (ВШГУ) РАНХиГС.

Казалось бы, что плохого в низкой стоимости? Но все имеет свою цену, и работа тоже. Занижение цен приводит к отказу подрядчиков выполнять работу, закупке дешевых и некачественных материалов, проведению не всех необходимых работ. "Во многих субъектах были случаи, когда подрядчик отказывался выполнять работу из-за низкой цены", - отмечает Игорь Кокин.

Даже если найти подрядчиков удается, экономия часто выходит боком. "К примеру, в одном регионе перекрыли крышу, но оставили уже сгнившие опорные балки. В другом случае собственники утвердили смету, а оператор потом убрал из нее некоторые работы, чтобы подогнать цену капремонта к определенной сумме, в итоге невозможно зайти на крышу, потому что на ней не сделаны мостки и ограждение", - говорит Кокин. Эксперты выступают за то, чтобы региональные операторы не ставили себе целью добиться самой низкой цены во что бы то ни стало.

Предельная цена позволит собственникам получить в пользование действенный механизм влияния на стоимость ремонта. По крайней мере, им не придется гадать, откуда взялись цифры в смете капремонта. Кокин напомнил, что предельная стоимость применяется только региональным оператором при проведении капремонта в рамках "общего котла". И не применяется, когда капремонт делается жителями, которые копили деньги на ремонт на спецсчетах.

https://rg.ru

Ключевые теги: капремонт.

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