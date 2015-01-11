В КСК Лидер прошел «День открытых дверей ВФСК ГТО»

В Центре Тестирования ВФСК ГТО Озерского городского округа, в спортивном зале КСК Лидер прошел "День открытых дверей". Мероприятие прошло в период осенних каникул.

Для проверки своих физических навыков и умений были приглашены воспитанники отделений Дзю-до и Художественной гимнастики с I по IV возрастные ступени, а также желающие жители Озёрского городского округа.

Юные спортсмены попробовали свои силы в выполнении таких испытаний, как подтягивания на высокой перекладине, сгибание и разгибание рук в упоре лежа, поднимание туловища, наклон вперед из положения стоя на полу и на скамье, прыжок в длину с места, челночный бег.

Гимнастки вошли в азарт с первых секунд. Соревновались между собой и с мальчишками-дзюдоистами. Удивительно было, когда хрупкая девочка - гимнастка Маргарита Назарова (7 лет), выполнила тест - сгибание и разгибание рук в упоре лежа - 88 раз!

Все ребята справились с испытаниями! Радостные побежали домой регистрироваться на сайте ВФСК ГТО.

Приглашаем жителей ОГО присоединиться к движению ГТО!

Все вопросы, а также запись на выполнение тестов по тел.7-07-14.

https://vk.com/arena_ozerck