Экстренное предупреждение на завтра

Вниманию озерчан! Муниципальное учреждение «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» информирует: 8 ноября на территории Челябинской области ожидается переменная облачность, местами небольшие осадки в виде снега и мокрого снега, днем в горах до умеренных, в отдельных районах гололедные явления. Ветер юго-западный, западный ночью 4-9 м/с, отдельные порывы до 14 м/с, днем 6-11 м/с, отдельные порывы 13-18 м/с.

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