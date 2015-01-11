Экстренное предупреждение на завтра

Вниманию озерчан!
Муниципальное учреждение «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» информирует:
8 ноября на территории Челябинской области ожидается переменная облачность, местами небольшие осадки в виде снега и мокрого снега, днем в горах до умеренных, в отдельных районах гололедные явления. Ветер юго-западный, западный ночью 4-9 м/с, отдельные порывы до 14 м/с, днем 6-11 м/с, отдельные порывы 13-18 м/с.
Ключевые теги: экстренное предупреждение.
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