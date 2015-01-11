Предоставление дополнительных услуг банком не противоречит закону

Включение банками в кредитный договор условий о предоставлении банком дополнительных услуг не противоречит п. 2 ст. 16 закона РФ «О защите прав потребителей».

В Озерский городской суд по настоящее время поступают иски от жителей г.Озерска к ПАО «УБРиР» о признании пунктов кредитного договора недействительными.

Обращаясь в суд, истцы ссылаются на то, что кредитный договор на предоставление денежных средств заемщику, заключенный с ПАО «УБРиР» содержит требования об уплате ими комиссии за предоставление банком услуг в рамках пакета «Универсальный». Считают, что уплаченная ими комиссия за предоставление пакета подлежит возврату на основании п. 2 ст. 16 и ч. 1 ст. 16 закона РФ «О защите прав потребителей».

При рассмотрении указанных дел судом установлено, что положения кредитного договора, заключенного с заемщиком, не содержали условий о том, что в выдаче кредита заемщику будет отказано без предоставления дополнительных услуг.

Напротив, при рассмотрении дел, суд приходит к выводу, что заемщику было известно, что предоставление банковских услуг не является обязательным для оказания основной услуги по кредитованию, что прямо указано в анкете-заявлении и подтверждено подписью заемщика.

Заемщик своей подписью подтвердил, что ознакомлен и согласен с перечнем и стоимостью дополнительных услуг.

Комиссия за предоставление услуг в рамках пакета уплачивается заемщиком банку единовременным платежом, что подтверждает личное волеизъявление заемщика заключить договор потребительского кредита и увеличение суммы запрашиваемого кредита на стоимость дополнительной услуги.

Доказательств тому, что заемщику отказывалось в заключении кредитного договора без включения оспариваемого условия суду представлено не было.

Поскольку нарушений прав потребителя при заключении кредитных договоров судом не было установлено, судом отказано в удовлетворении исковых требований в полном объеме.

Пресс-служба Озерского городского суда