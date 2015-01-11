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Университет третьего возраста

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А.Жмайло о субсидиях для предпринимателей

58 мегатон

Озерск. Осень

Интервью с Анной Крившиной

Об уплате имущественного налога

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Интервью о нормативах потребления воды

Интервью со Станиславом Воденко

Интервью с главой Кыштыма

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Интервью с И.М.Сбитневым о дорогах Озёрска, май 2017

ХК "Гранит" - Лучшие моменты сезона 2016-2017 годов

Интервью с Артуром Гавриловым

Интервью с директором театра

Парад Победы в Озёрске 9 мая 2017 года

Председатель Совета ветеранов о Дне Победы

О работе Службы по делам молодежи

О реализации проекта Минстроя РФ «Формирование комфортной городской среды»

УралГУФК и Гранит 3 апреля 2017

Финал Кубка области по хоккею (Гранит Звезда) 19-03-2017

Разговор о судьбе ЮУрГУ

Союз садоводов Озёрска

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Интервью с Н.Г.Сальниковой 9.03.2017

Мартовский кот

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Интервью с А.М.Жмайло 22.02.17

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Интервью с Надеждой Братцевой

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| Новости » Экономика

Покупатели квартир в деревянных домах смогут взять дешевую ипотеку

Со следующего года в России планируют начать субсидировать кредитные ставки для тех, кто покупает квартиры или строит индивидуальный дом с применением материалов из дерева. Об этом сообщил "Российской газете" замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов в кулуарах строительной выставки BATIMAT 2017 в Париже. Финальная ставка с учетом субсидии для заемщиков может составить 9-10 процентов.

"В 2018 году мы планируем запустить эксперимент и субсидировать 5 процентов от ставки кредитования", - сообщил Виктор Евтухов. Окончательная ставка будет зависеть от банка, но по словам замминистра, по нынешним ставкам ипотека обойдется заемщикам с учетом субсидии в 9-10 процентов с минимальным первоначальным взносом 10 процентов. Если банки продолжат снижать ставки по ипотеке, то можно увидеть и более выгодный процент.

Программа субсидирования процентных ставок на приобретение деревянных домов заводского изготовления в 2018 году поможет привлечь в сегмент малоэтажного деревянного домостроения средства в размере 10,2 миллиарда рублей, из которых 9,2 миллиарда рублей - кредитные. Это позволит построить в стране 318 тысяч кв. метров жилья с применением деревянных конструкций. Минпромторг планирует к концу 2025 года увеличить долю применения продукции деревянного домостроения в общем объеме до 20 процентов.

Сейчас в России общая доля строительства с применением продукции деревянного домостроения составляет всего 12 процентов. "В Финляндии, Швеции, США доля деревянного домостроения доходит до 80 процентов, в Японии до 50 процентов. В России доля дерева в индивидуальном жилищном строительстве составляет только 25 процентов", - сообщил Евтухов.

Замминистра отметил, что и в России уже много примеров строительства крупных объектов с применением деревянных конструкций.

Спортивные объекты Казани, Новокузнецка, Петербурга. К примеру, в России построено несколько аквапарков из дерева. Есть немало социальных объектов, построенных с применением технологий деревянного домостроения.

Для стимулирования применения деревянных конструкций в строительстве минпромторг готовит проект "Развитие деревянного домостроения на территории РФ" в рамках направления стратегического развития Российской Федерации "Ипотека и арендное жилье". Проект поможет наравне с традиционными видами материалов (кирпич, бетон) применять деревянные конструкции при строительстве социальных объектов: школ, детсадов, фельдшерских и акушерских пунктов, домиков участкового, домов для расселения из ветхого и аварийного жилья.

Уже сейчас часть проектов с применением деревянных конструкций являются проектами повторного применения - они признаны удачными и проектную документация по ним может использовать для строительства любой регион. Доля строительства социальных объектов в разных регионов сильно отличается. Есть регионы, где доля доходит до 30 процентов, в некоторых составляет всего 5 процентов. "Мы хотим установить квоту, чтобы эта доля была не менее 30 процентов, особенно в регионах обладающих значительным лесным ресурсом. Сейчас инициатива находится на согласовании в ведомствах", - сообщил Евтухов.

В результате целенаправленной политики был увеличен выпуск продукции глубокой переработки и снижен в 2,5 раза объем экспорта необработанной древесины. Сейчас в России выпускаются современные материалы для деревянного домостроения, которые пока больше востребованы за границей. "Современный конструкционный материал, ЛВЛ-брус, российского производства продается в Данию, Румынию и другие страны. Российский клееный брус также очень популярен в Европе. Юго-Восточная Азия один из основных потребителей нашей продукции - пиломатериалов и фанеры", - рассказывает Евтухов.

Более активному применению деревянных конструкций в России, в том числе развитию многоэтажного деревянного домостроения, может способствовать изменение строительных сводов и норм. Сейчас в стране затруднено строительство домов из дерева этажностью выше трех этажей. Их возведение требует дополнительных экспертиз и согласований. "Мы сейчас с минстроем дорабатываем строительные своды норм и правил, чтобы можно было строить свыше трех этажей", - говорит Евтухов. При этом изменения учитывают все положения, которые разработаны МЧС по огнестойкости строительных конструкций.

Эксперты объясняют - деревянные дома горят, как и другие, но скорость разрушения металла и бетона больше, чем у дерева. И сегодня есть множество составов, которые снижают горючесть дерева. При этом оно дольше служит в агрессивных средах. Поэтому из дерева строят птичники и коровники, склады для химпрома, рассказывает генеральный менеджер компании SKMD Павел Пронин. И дом из ЛВЛ- бруса служит более 100 лет.

А как у них?

Лидером по многоэтажному деревянному домостроению является Великобритания. В стране насчитывается более 10 деревянных домов выше 7 этажей. При этом горожане могут и не знать о том, что перед ними деревянный дом. Английские высотки для безопасности отделаны фасадом из гипсокартона, что скрывает их "деревянную натуру". Самое высотное здание в 10 этажей находится в Австралии. А в Финляндии дом "Пуккуокка" получил премию, которая в том числе была ему присвоена за пожароустойчивость.

Большинство строителей не возводят деревянные дома выше 9-10 этажей, хотя этот рубеж является скорее психологическим. Несколько лет назад архитектор Майкл Грин предлагал построить небоскреб из дерева высотой 30 этажей, а совсем недавно он же заявил, что деревянные конструкции позволяют воссоздать из дерева 102-этажную башню Empire State Building.

https://rg.ru

Ключевые теги: ипотека, деревянные дома.

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