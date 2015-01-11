Новая высота озёрских авмамоделистов

2 - 3 ноября 2017 года в Озёрском городском округе на Станции юных техников состоялись 12 Областные соревнования по авиационным моделям для закрытых помещений среди обучающихся.

Модели самолётов и вертолётов изготовленные из соломы и бальзы, обтянутые тончайшей плёнкой, летали на продолжительность полёта в шести турах, вес моделей составляет всего 1 - 3 грамма.

В соревнованиях приняли участие 33 спортсмена из Челябинска, Снежинска, Кыштыма, Златоуста и Озёрска. Озёрская команда авиамоделистов как всегда была на высоте!

Наши авиамоделисты завоевали 9 призовых мест и заняли два первых командных места в старшей и младшей возрастных группах.

Поздравляем команду авиамоделистов Озерска с первым местом!

Тренеры команды победителей педагоги дополнительного образования МБУ ДО «СЮТ» - Думенек Виктор Львович и Думенек Марина Алексеевна.

Педагог-организатор МБУ ДО «СЮТ»

Анна Станиславовна Шепелева

http://gorono-ozersk.ru