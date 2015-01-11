Общественных активистов чествовали в День основания Озёрска

В День рождения Озёрска, 9 ноября, во Дворце культуры «Маяк» состоялось чествование городских активистов - победителей конкурса по разработке и реализации социально значимых проектов ФГУП ПО «Маяк» и победителей муниципального конкурса социальных проектов. А также тех, кто весь год активно работал над реализацией плана мероприятий, разработанного администрацией в честь Года экологии.

Инициативных и неравнодушных горожан на сцене приветствовали Председатель Собрания депутатов Озёрского городского округа Олег Костиков, Глава города Евгений Щербаков и Гендиректор ПО «Маяк» Михаил Похлебаев. В этот вечер первые лица города в свой адрес услышали много хвалебных слов, слов благодарности за помощь и содействие в реализации полезных для озёрского округа проектов.

Среди них особо можно отметить проект заведующей структурным подразделением МБУ «КДЦ» ДК им. Пушкина Марины Золотарёвой. Благодаря её стараниям, а также усилиям Директора МБУ «КДЦ» Виктора Кудревича, депутата по 22 округу Александра Каюрина, шефам Химико-металлургического завода и, конечно же, в первую очередь руководству озёрского градообразующего предприятия, в посёлке Татыш появился благоустроенный многофункциональный комплекс. Он включает в себя современную безопасную детскую площадку, площадку для изучения правил дорожного движения, а также сцену, на которой недавно уже состоялся первый концерт, посвящённый открытию. На наш вопрос, как родилась идея появления такого комплекса в Татыше, Марина Золотарёва ответила, что вдохновили её на это сами жители посёлка. Ведь не секрет, что Татыш сильно «помолодел» за последние годы. Причиной тому низкая по сравнению с Озёрском стоимость квартир, а также тихая размеренная жизнь в окружении большого количества зелени. Учитывая успешность реализации идеи и тому, что Татыш продолжает пополняться молодыми семьями, Марина Золотарёва в данный момент занимается разработкой следующего проекта, тему которого, пока, держит в секрете.

Ещё один проект, который обратил на себя наше внимание – это установка забора по периметру приюта для собак. По словам представительницы Фонда «Преданное сердце» Анны Курчавовой, для обеспечения нормального функционирования приюта, в котором находится 50 собак, нужно еще многое сделать. Например, в здании, которое Фонд получил в пользование в прошлом году, необходимо провести ремонт. Кроме того, всегда существует острая необходимость в еде и лекарствах для лохматых подопечных. Пока у Фонда есть один единственный постоянный спонсор из числа местных предпринимателей, который не афиширует свою благотворительную деятельность.

Между тем, как отметил во время своего выступления Гендиректор «Маяка» Михаил Похлебаев, нужно делать так, чтобы каждый день жизнь в городе становилась лучше, чтобы горожане не боялись проявлять инициативу, а молодёжь и дальше участвовала в развитии города и «Маяка».

Александра Лебедева

Фото Владимира Беляева