Улицы тёмных фонарей. Видео

Если вы житель ДОКа, а точнее, улицы Дзержинского или проспекта Карла Маркса, то, скорее всего, вы вполне комфортно передвигаетесь по ним в тёмное время суток. Но если вдруг вы решите свернуть с местного "Бродвея" в сторону 25-ой школы, улиц Калинина и Семёнова, то неожиданно оказываетесь в кромешной тьме. Многие и многие месяцы в этом районе не горят фонари.

Очень часто можно увидеть горожан, которые вынуждены идти по вышеперечисленным улицам с фонариком или освещать себе путь с помощью сотовых телефонов. Родители, чьи дети учатся в школе №25 или посещают расположенные в ней кружки и секции, переживая за них, провожают малышей туда и обратно. Жители данного района, особенно "сменники", также испытывают трудности со спокойным перемещением.

Между тем, данная проблема существует уже не первый год, поэтому за разъяснениями мы решили обратиться к главному "хозяйственнику" Озёрска Ивану Сбитневу. По его словам, фирма, которая обязалась вернуть освещение, в частности, на улицу Калинина, в итоге не справилась с этой задачей. В данный момент к работам приступил уже другой подрядчик.

На фото вы можете видеть фонарные столбы, которые постепенно появляются вдоль улицы Калинина, а именно в дворовой её части, а также частично на аллее между улицами Калинина и Семёнова. Правда, пока, горит всего один фонарь напротив дома №7 по улице Калинина.

По словам опрошенных нами жителей этого дома, накануне, в воскресенье, 12-го ноября, было как никогда темно: в дополнение ко всему отсутствовало освещение на проезжей части улицы Семёнова, а также в районе театра кукол. Озерчане надеются на появление "луча света в тёмном царстве" и просят Администрацию поторопить подрядчика, ведь день становится всё короче, а ночь длиннее...

Александра Лебедева