Озерские учреждения культуры – крепкие «хорошисты»

Евгений Щербаков встретился с экспертами, проводившими мониторинг деятельности учреждений культуры в городах Росатома, в том числе в Озерске. Речь шла о результатах исследований и укреплении сотрудничества с Госкорпорацией в рамках ведомственной программы.

Информацию о реализации программы «Территория культуры Росатома» главе Озерского городского округа предоставила ее руководитель, ведущий специалист по работе с регионами ГК «Росатом» Оксана Конышева. О целях и задачах мониторинга рассказала его руководитель, генеральный директор ООО Международный Холдинг «Арт-инициатива» Татьяна Приймак.

Специалисты напомнили, что программа существует уже более десяти лет и за это время Госкорпорации удалось объединить свои усилия по повышению культурного уровня в ЗАТО с той работой, которая проводится на местах. На данном этапе перед специалистами «Росатома» стоит задача - на основе данных мониторинга проанализировать ситуацию (посмотреть эффективность использования ресурсов) и оказать методическую помощь учреждениям культуры в каждом городе присутствия ГК «Росатом»:

- В 2017 году в этом проекте участвуют 13 городов, - отметила Оксана Конышева. – Мы охватили территории и промониторили дома культуры, театры и библиотеки. В 2018 году планируются исследования по учреждениям дополнительного образования и паркам. В результате, мы с вами получим общую картину и определимся, куда культура должна двигаться дальше.

В ходе общения Татьяна Приймак сообщила, что за несколько месяцев ее командой проделана огромная работа, сделан глубинный анализ и выявлены проблемы, к решению которых готов подключиться «Росатом»:

- Мониторинг – это не от желания поругать или похвалить, это взгляд со стороны. Он проведен, чтобы вы поняли, на что надо обратить внимание, что тормозит развитие ваших учреждений культуры. Сегодня мы приехали к вам с итогами - это одна часть, второй шаг – научить ваши учреждения культуры успешно существовать в новых экономических условиях.

По данным проведенных мониторинговой группой исследований, Озерский городской округ сегодня находится в «крепкой середине» среди ЗАТО: занимает позиции с 4 по 6 по различным направлениям деятельности. Явным лидером среди учреждений культуры ЗАТО выступает «Культурно-досуговый центр» (директор – В.П. Кудревич), где создана необходимая нормативная база, обеспечивающая эффективное управление:

- «Культурно-досуговый центр» оказался на шаг или два впереди остальных по документообороту (а он специфический в учреждениях культуры). И мы хотим использовать этот опыт для популяризации в масштабах страны. Хотя, естественно, в вашем ДК есть проблемы, и они не остались без нашего внимания.

Со своей стороны, Евгений Щербаков поблагодарил «Росатом» за оказанное внимание и участие в культурной жизни округа и откровенно обсудил с экспертами Госкорпорации те проблемы, которые существуют в этой сфере (связанные с состоянием материально-технической базы и оплаты труда):

- Вопрос эффективности четко привязан к финансовому ресурсу, но несмотря на все сложности, мы добиваемся «серединного результата». Для этого мы делаем все возможное, в том числе наладили взаимодействие с Правительством Челябинской области, и хотелось бы развивать сотрудничество с Госкорпорацией.

Результаты мониторинга будут проанализированы администрацией округа и составлена «дорожная карта» по эффективному управлению как учреждениями культуры, так и в целом отраслью.

В завершение встречи глава округа пригласил представителей ГК «Росатом» на юбилейные мероприятия, связанные с предстоящим в 2018 году 70-летем муниципального театра драмы и комедии «Наш дом»:

- Исторически сложилось так, что в нашем округе театр и градообразующее предприятие – ровесники. Основатель города – И.В. Курчатов - считал, что здесь должна быть создана особая культурная атмосфера: благодаря именно этой логике, первый театр в Озерске появился раньше, чем был запущен первый атомный реактор. Мы поддерживаем эти традиции и очень надеемся, что нам удастся обеспечить содержание учреждений культуры на достойном уровне.

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