Медиахолдинг ОТВ призывает помочь братьям Кириллу и Динару выходить на улицу

Два брата из Златоуста, Кирилл и Динар, много времени проводят вместе. У мальчиков одинаковая болезнь — миопатия Дюшена. Из-за генетического заболевания развивается дистрофия мышц, руки и ноги перестают функционировать. Внутренние органы тоже работают с перебоями. Поэтому братья передвигаются на инвалидной коляске. Старший, Кирилл, перестал ходить в 8 лет. Сейчас ему 19. Мальчик живет на аппарате ИВЛ. Динару понадобилась инвалидная коляска 5 лет назад — к 11 годам.



Болезнь в данное время считается неизлечимой. В Европе уже изобрели некоторые препараты, поэтому мы надеемся, что выздоровеем. Кирилл родился здоровым ребенком, ничто не предвещало такого. Опытный невролог диагноз может своевременно поставить. Кириллу его поставили в 4 года, а это считается поздним временем. К этому времени я уже родила второго сына. — рассказала сайту «Первый областной» мама братьев Фиалида Джалилова.

У Кирилла есть специальная кровать, на которой можно кормить мальчика, играть с ним, позволять ему отдыхать. У младшего, Динара, такая кровать отсутствует. Стоит она минимум 50 тысяч рублей. Также семье, которая гуляет с двумя сыновьями, необходим подъемник для колясок. Самостоятельно приобрести эти устройства семья не может: работает только папа, мама находится с детьми.

Семье Джалиловых необходимы 145 тысяч рублей. Помочь братьям Кириллу и Динару могут неравнодушные южноуральцы. Для этого достаточно отправить смс на номер 7522. В начале сообщения необходимо указать слово «Родная» и через пробел сумму. Она спишется с мобильного счета. Сообщение можно отправить с номеров операторов Теле2, МТС, Мегафон, Билайн и Йота. Если попросят подтвердить платеж, необходимо это сделать. Лишь в таком случае деньги поступят на счет.

Источник: https://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh/dobriye-sredy-kirill-dinar/