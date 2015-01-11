Библиотека становится центром экологической культуры

Для проведения Года экологии в Озерском городском округе был составлен план специальных мероприятий, большая часть которых реализована совместно органами местного самоуправления, муниципальными бюджетными учреждениями и общественными объединениями.

Особую миссию экологического просвещения взяла на себя Центральная городская библиотека, которой удалось выстроить взаимоотношения с экологами, педагогами и энтузиастами в деле воспитания подрастающего поколения.

Галина Смирнова, начальник отдела охраны окружающей среды администрации Озерского городского округа:

- Наши периодические контакты с Центральной городской библиотекой переросли в целенаправленную совместную работу, в текущем году нами были проведены многочисленные мероприятия. Следует особо отметить, что они отличались разнообразием форм: городские олимпиады, библиографическая игра, обзоры книг, информационные стенды, книжные выставки, беседы и игры с приглашением специалистов – все это говорит о новом понимании коллективом ЦГБ своей роли – того, что библиотека становится центром экологической информации и культуры.

14 ноября в Центральной городской библиотеке состоялось очередное увлекательное мероприятие. Открывая его, заведующая абонементом «Юность» Светлана Кузина подвела итоги конкурса эко-селфи «Чистый город», который проводился в период с марта по октябрь. В ходе него дети проявили свои творческие способности и неравнодушие: облагораживали территории школ, чистили от мусора береговую полосу озера Иртяш, сумели снять интересный экологический ролик на тему «Зелёный город», подготовили презентации.

Победители конкурса эко-селфи «Чистый Город» - учащиеся школы №24, школы №36 и студенты Озерского технологического колледжа - были награждены сладкими призами.

Дальнейшее общение со школьниками на тему экологии проходило в виде диалога со специалистами отдела охраны окружающей среды и представителем организации «Зелёный город». Школьники обсудили проблему экологического образования и раздельного сбора отходов, сохранение экосистемы озёр. Особое внимание было обращено на проведение профилактических мероприятий при использовании сотовых телефонов. Представитель общественной организации рассказал о новом проекте «Вещеворот».

Галина Смирнова:

- Все проводимые мероприятия во взрослой и детской библиотеках в Год экологии говорят о творческом подходе в создании экологического просвещения и понимание ими необходимости быть партнёрами со всеми, кто заинтересован в активном распространении экологических знаний.

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