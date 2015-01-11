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«Расскажите своим детям, как опасен тонкий лёд»

В понедельник глава округа Евгений Щербаков начал аппаратное совещание с вопроса о соблюдении правил безопасного поведения на территории озёр в связи с неустойчивой погодой. Особенное беспокойство вызывают участившиеся случаи появления на тонком льду детей и подростков.

Глава округа обратился к начальнику управления образования администрации Любови Горбуновой с поручением усилить профилактическую работу с детьми и родителями:

На прошлой неделе в заливе в районе пляжа Молодёжный на лёд вышла группа детей, воспитанников школы № 36, которых вовремя заметили сотрудники поисково-спасательной службы. Дети были доставлены в школу, и о случившемся происшествии было сообщено родителям.

У меня просьба – усилить работу, провести необходимые беседы о соблюдении правил безопасности, а главное – не оставлять детей без внимания, иначе всё может закончиться плачевно. У нас уже был один случай, когда только благодаря оперативной работе спасателей удалось избежать трагедии и спасти провалившихся под лёд подростков. Необходимо сделать всё возможное, чтобы эти ситуации не повторялись.

Евгений Щербаков уделил особое внимание вопросу об устранении последствий аварии из-за повреждения электрического кабеля в школе №41 посёлка Новогорный. Ситуацию прокомментировала Любовь Горбунова:

В пятницу 17 ноября из-за порыва кабеля щит электропитания был обесточен, и школа была переведена на аварийный режим работы. Соответствующие службы, вызванные на место аварии, сообщили, что требуются серьёзные восстановительные работы. В связи с этим в настоящее время нет возможности обеспечить электричеством пищеблок. У торговых предприятий посёлка были заимствованы промышленные удлинители, которые позволили подключить к электричеству холодильники, но плиты таким образом мы подключать не стали, опасаясь повторного замыкания. В субботу через электронный дневник все родители были проинформированы о сложившейся ситуации. Сегодня для детей организован сухой паёк, в здании начальной школы организован горячий чай. В субботу возможности решения данной проблемы обсуждались с первым заместителем главы округа Иваном Сбитневым, сегодня запланирован выезд в посёлок Новогорный с директором МКУ «УКС» Дмитрием Куваем, чтобы детально проработать вопрос о проведении ремонтных работ.

Любовь Горбунова подчеркнула, что аварийная ситуация в школе №41 сложная. Евгений Щербаков дал поручение директору МКУ «УКС» Дмитрию Куваеву и исполняющему обязанности начальника отдела администрации по посёлку Новогорный Игорю Рамскому подключиться к решению проблемы и сегодня вечером доложить о положении дел:

Необходимо в кратчайшие сроки, максимально быстро исправить ситуацию, чтобы дети могли полноценно учиться и полноценно питаться. Сегодня вечером жду доклада.

В ходе совещания также обсуждался вопрос о многочисленных обращениях жителей города с жалобами на недостаточное или полное отсутствие освещения улиц и дворов в вечернее время.

На модернизацию системы наружного освещения были направлены значительные средства и затрачены серьёзные усилия, – отметил Евгений Щербаков. – В этом году удалось капитально отремонтировать пр. Ленина, пр. Победы, ул. Семёнова, сейчас идёт ремонт освещения на ул. Набережной. Я понимаю, что помимо ремонта необходимо качественно содержать и обслуживать сети наружного освещения. Я считаю, что надо разобраться с проблемными участками, найти пути решения, определить ответственные лица и сроки.

Более подробно доложить о ситуации глава округа попросил начальника управления капитального строительства и благоустройства администрации Надежду Белякову. Она отметила, что в этом году в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» были выполнены работы по замене осветительных опор на дворовых территориях, в основном в новой части города, а также небольшой объём работ был выполнен в старой части города, в частности в районе ул. Набережной и в посёлке Татыш:

Из семи контрактов, заключённых на выполнение данного вида работ, в настоящее время исполнены пять. На минувшей неделе была проведена приёмка работы. К подрядчикам имеется ряд замечаний, им предъявлены акты об устранении выявленных нарушений в течение семи дней. В посёлке Татыш объём работ выполнен на восемьдесят процентов. По одному контракту, который был расторгнут, были проведен повторные аукционные процедуры, и до конца года обязательства по данному договору должны быть выполнены.

Там, где были проведены капитальные ремонты наружного освещения во дворах, по информации подрядной организации, увеличилась нагрузка на сети, в результате этого на некоторых улицах происходит отключение освещения, которое требуется восстанавливать.

Я предлагаю обозначить проблемные участки и на этой неделе организовать объезд по каждой ситуации со специалистами всех ответственных служб, – дал поручение Надежде Беляковой глава округа. – Эта проблема на сегодняшний день является лидером по количеству жалоб и обращений.

Кроме того, Евгений Щербаков дал поручению начальнику управления капитального строительства и благоустройства продолжить работу по вопросу о заключении энергосервисного контракта, который должен способствовать переводу системы наружного освещения на энергосберегающие технологии:

Таким образом, мы сможем стабилизировать ситуацию по освещению улиц и дворовых территорий, помимо центральных проспектов, которые в этом году были капитально отремонтированы, и на уровень их освещения у жителей округа в настоящее время нареканий нет.

http://www.ozerskadm.ru

Ключевые теги: аппаратное совещание.

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