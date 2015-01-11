Отмечать День матери уже стало постоянной доброй традицией

День матери – это праздник безграничной и всеобъемлющей родительской любви, символизирующий великую силу материнства, вечных семейных ценностей. Сколько бы хороших, добрых слов мы не говорили мамам, сколько бы поводов для этого ни придумали, лишними они не будут.

26 ноября в Доме Культуры «Энергетик» состоится праздничный концерт «МАМЕ НА РАДОСТЬ», посвящённый самым дорогим и любимым людям – нашим мамам. В программе концерта примут участие детские коллективы ДК. Мы ждем вас в 12:00 часов. Вход свободный.

Юлия Волевач