Исправление на сухую

Необычный запрет применил судья Нюрбинского района в отношении двух условно осужденных местных жителей — он запретил им употреблять спиртное на протяжении двухлетнего испытательного срока. Решение напрашивалось — в пьяном виде хулиганы расстреляли стеклянные электроизоляторы на ЛЭП из своих ружей, из-за чего почти 70 тыс. человек остались без света на сутки. В юридических нюансах экзотического решения разбирался портал iz.ru.

Что натворили

Дело по редкой в уголовной практике статье 215.2 УК РФ («Повреждение или приведение иным способом в негодное для эксплуатации состояние объектов энергетики, электросвязи, если эти деяния совершены из хулиганских побуждений») было возбуждено в начале октября, после того как энергетики разобрались в причинах аварийного отключения электроэнергии на участке Сунтар–Нюрба, из-за которого без света остались жители Сунтарского, Нюрбинского, Верхневилюйского, Вилюйского и Кобяйского районов.

Оказалось, что 39-летний предприниматель и его 29-летний знакомый после распития спиртного шутки ради решили попрактиковаться в стрельбе. В качестве мишеней были выбраны устройства, предохраняющие контакты от попадания влаги.

Стрелков задержали 9 октября. По требованию прокурора у них изъяли ружья и арестовали дорогостоящие микроавтобусы для обеспечения судебных исков о возмещении материального ущерба. В рамках расследования предприниматели возместили ПАО «Якутскэнерго» 650 тыс. рублей, но в стадии рассмотрения еще одна претензия на 700 тыс.

Приговор судьи оказался мягким — один год и 10 месяцев лишения свободы каждому. С учетом их положительных характеристик было принято решение об условном осуждении фигурантов процесса с двумя годами испытательного срока. Но с одной существенной оговоркой — на протяжении этого периода каждый из них лишается возможности употреблять спиртное...

Что говорит закон

Решение, принятое якутским судьей, можно назвать новаторским. Дело в том, что распространенной практики наложения такого рода ограничений для условно осужденных не существует. С одной стороны, действия судьи вполне оправданы и продиктованы конкретным житейским опытом. Да и законодательных запретов на сухой закон на весь испытательный срок для осужденного в Уголовном кодексе не предусмотрено. Но конкретная процедура контроля за исполнением экзотического запрета не прописана.

В пункте 5 статьи 73 УК РФ («Условное осуждение») говорится, что суд, учитывая возраст, трудоспособность и состояние здоровья, может возложить на условно осужденного целый перечень обязанностей.

«Не менять постоянного места жительства, работы, учебы без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, не посещать определенные места, пройти курс лечения от алкоголизма, наркомании, токсикомании или венерического заболевания, трудиться (трудоустроиться) либо продолжить обучение в общеобразовательной организации. Суд может возложить на условно осужденного исполнение и других обязанностей, способствующих его исправлению», — говорится в Уголовном кодексе.

Исходя из сообщения на сайте республиканской прокуратуры, судья и воспользовалась правом, предусмотренным 73-й статьей, и «возложена обязанность не реже двух раз в месяц являться на отметку в уголовно-исполнительную инспекцию и не употреблять алкогольные напитки в течение всего испытательного срока».

Глаз народа

«Ситуация сама по себе необычная, но судья, по моему мнению, поступила абсолютно правомерно. Суд посчитал в этой ситуации, что запрет на употребление спиртных напитков — одна из обязательных мер, которая будет способствовать их исправлению», — рассказал порталу iz.ru профессор, заведующий сектором уголовного права, криминологии и проблем правосудия Института государства и права РАН Сергей Максимов.

Эксперт считает это решение вполне логичным с точки зрения права, так как, окажись осужденные в местах реального заключения, они автоматически были бы лишены возможности употребления спиртного — это запрещается режимом.

«Главная трудность — в контроле за исполнением этого решения суда, — считает доктор юридических наук Максимов. — Именно по этой причине судьи, как правило, не принимают таких решений».

Ученый полагает, что конкретно в этом случае бизнесменам либо придется честно выполнять требования суда, либо они окажутся в колонии общего режима.

«Пострадали от поступка осужденных десятки тысяч их земляков — они остались без тепла и света. Каждый из этих людей — потенциальный помощник правосудия. Люди могут, например, сфотографировать бизнесменов, распивающих спиртное, и отослать доказательства в уголовно-исполнительную инспекцию. Или сразу в суд. Так что употребление ими спиртного вряд ли останется незамеченным», — рассуждает юрист.

Следить как за наркоманами

Если вслед за якутским судьей его коллеги начнут активно вводить персональный «сухой» закон для хулиганов, то по части бдительного контроля за трезвостью условно осужденных правоохранителям может пригодиться опыт расформированной ныне ФСКН.

«В период существования службы была широко распространена практика внезапных проверок условно осужденных зависимых. Мы навещали подопечного, если выявляли первичные признаки опьянения, везли на освидетельствование. Заключение исследования вместе с административным протоколом направляли в уголовно-исполнительную инспекцию, где числился наркоман. Людям реально меняли условный срок на реальный. Это был действенный механизм», — рассказывает бывший наркополицейский.

Он признается, что часто этот механизм воздействия на условно осужденных использовался оперативниками для склонения наркомана к сотрудничеству и получения значимой информации.

Дебоширы без пригляда

Как бы то ни было, но якутский судья своим решением привлек внимание к фундаментальной криминологической проблеме России — пьяной преступности. Борьба с этим явлением должным образом не ведется в стране. Контроль за дебоширами-уголовниками осуществляется весьма условно и сводится к запретам посещать бары и рестораны в районе проживания.

Между тем, по данным Федеральной службы государственной статистики, только с января по октябрь 2017 года зарегистрировано свыше 320 тыс. преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения (всего с начала года зафиксировано примерно 1,6 млн нарушений Уголовного закона). И эта цифра сильно занижена — учитывались лишь те случаи, когда преступник был изобличен. Нераскрытые правонарушения и те, о которых не сообщили в полицию, остались за кадром.

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