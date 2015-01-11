3 декабря Дворец культуры «Маяк» приглашает своих маленьких и взрослых зрителей на очень добрый концерт детских творческих коллективов «Единственной маме на свете».

В этот день мы поздравим всех мам на свете и подарим им частичку тепла своих детских сердец. В программе примут участие юные артисты школы ведущих «Классики», ансамблей «Шоу-класс», «Золушка», ансамбля «Родничок», «Аюшка» и др.

Вас ждут маленькие подарки и большие сюрпризы.

Ждем Вас во Дворце культуры «Маяк» 3 декабря в 12.00.

Юлия Волевач