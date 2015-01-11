3 декабря Дворец культуры «Маяк» приглашает своих маленьких и взрослых зрителей на очень добрый концерт детских творческих коллективов «Единственной маме на свете».
В этот день мы поздравим всех мам на свете и подарим им частичку тепла своих детских сердец. В программе примут участие юные артисты школы ведущих «Классики», ансамблей «Шоу-класс», «Золушка», ансамбля «Родничок», «Аюшка» и др.
Вас ждут маленькие подарки и большие сюрпризы.
Ждем Вас во Дворце культуры «Маяк» 3 декабря в 12.00.
Юлия Волевач
Ключевые теги: концерт.
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