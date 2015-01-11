Осетровое рыбхозяйство на Южном Урале появится к 2020 году

Губернатор Челябинской области провел встречу с инвесторами из Чехии по вопросам развития рыбохозяйственной отрасли на Южном Урале. К 2020 году намерены выращивать 7 тысяч тонн аквакультур в год. Новое для Челябинской области направление позволит увеличить объем собственной рыбы на местном рынке. Одним из предприятий станет завод по выращиванию рыбы осетровых пород в Еткульском районе, возведение котогоро уже ведется. Для его строительства требуется 700 миллионов рублей, часть из которых будет вложена иностранными предпринимателями.



Уже сейчас активная реализация ряда проектов позволяет предполагать, что этот показатель будет превышен. Мы заинтересованы в развитии данного направления и готовы обсудить взаимно интересующие нас моменты. — отметил губернатор Челябинской области Борис Дубровский.



Напомним, по второму проекту администрация Челябинска, Агентство инвестиционного развития города и ООО «БИОника» заключили трехстороннее соглашение по реализации инвестпроекта «Рыбное место». В кластер войдет целый ряд объектов. Это завод по выращиванию клариевого сома, производство комбикорма, производство рыбной муки и жира для пополнения сырьевой базы, а также тепличный комплекс и логистический центр. Мощность рыбного завода будет 10 тысяч тонн в год. По предварительным расчетам, кластер даст не менее 725 новых рабочих мест.

Источник: https://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh/uralskie-osetry/