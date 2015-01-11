«Исключить необоснованные расходы»

Антимонопольщики вступились за «Маяк» перед Минэнерго.

Федеральная антимонопольная служба выявила нарушения законодательства, допущенные Министерством тарифного регулирования и энергетики Челябинской в отношении ФГУП «ПО «Маяк». Об этом говорится в предписании, выданном в адрес Минэнерго заместителем руководителя областного Управления ФАС С.А. Пузыревским.

В документе излагаются результаты внеплановой проверки в области государственного регулирования цен (тарифов) в сфере электроэнергетики, нарушения областным министерством допущены при установлении цен тарифов для градообразующего предприятия Озёрска.

Неосновным видом деятельности ФГУП «ПО «Маяк» является передача и распределение энергии, что является монопольной деятельностью и подлежит государственному регулированию. Поэтому установлением тарифов занимается Министерство тарифного регулирования и энергетики.

УФАС выявило, что при расчёте необходимой валовой выручки, принимаемой при установлении тарифов на передачу электрической энергии по сетям ФГУП «ПО «Маяк», специалисты министерства в материалах отсутствуют необходимые документы, при этом пояснения в экспертных заключениях также отсутствуют. «В условиях отсутствия обосновывающих материалов, расчётов и ссылок на материалы, на основании которых были рассчитаны величины расходов на амортизацию, со стороны органа регулирования требуется дополнительное обоснование экономической обоснованности данных затрат», говорится в предписании.

Замруководителя областного УФАС не накладывает на Минэнерго никакого штрафа, однако предписывает в срок до 1 декабря привести в соответствие с действующим законодательством экспертные заключения об установлении цен (тарифов) в отношении ФГУП «ПО «Маяк», дабы исключить экономически необоснованные расходы регулируемой организации.

Озёрск.ру