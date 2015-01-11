Губерния В Челябинске состоится XIV церемония вручения премии «Светлое прошлое» Премия «Светлое прошлое» включена в список брендов Южного Урала и вручается знаменитым землякам, проживающим в настоящее время за пределами Челябинской области, в знак общественного признания их заслуг и достижений в сферах экономики, производства, науки, культуры, искусства, спорта, общественной деятельности. «Мы связаны с прошлым, будущее связано с прошлым... Светлое прошлое – это воспоминание нашей души», – отметил всемирно известный скульптор Эрнст Неизвестный, автор самой награды премии – статуэтки «Кентавр с цветком в груди». Автор идеи и ведущий церемоний награждения – народный артист России Олег Митяев подчеркнул :«Образ светлого прошлого у каждого из нас свой собственный, личный, и вместе с тем неотделимый от образа времени, которое было и остаётся общим достоянием. Потому и премия «Светлое прошлое» – народная: «от имени и по поручению». За 13 лет существования проекта в списке награжденных южноуральцев 117 имён. По итогам голосования конкурсной комиссии определены лауреаты премии «Светлое прошлое» за 2017 год: Татьяна Германовна Власова – спортсменка (спортивное ориентирование на лыжах). Десятикратная чемпионка мира, тринадцатикратная чемпионка Европы, победительница кубка мира, бронзовый призёр в показательных выступлениях на зимней Олимпиаде в Нагано (Япония). Заслуженный мастер спорта России. Проживала в городах Озёрск и Златоуст Челябинской области, представляя область в сборной России. Валерий Васильевич Двойников – дзюдоист, тренер по дзюдо. Серебряный призёр Олимпийских игр, серебряный призёр чемпионата мира, победитель и призёр чемпионатов Европы, победитель и неоднократный призёр чемпионатов СССР. Заслуженный мастер спорта СССР. Родился в поселке Старая Теча Челябинской области. Олег Александрович Касков – танкист, полковник запаса, ветеран боевых действий на территории Чеченской Республики, Герой России. Родился в городе Кыштым Челябинской области (выпускник ВТКУ). Михаил Иосифович Кацнельсон – профессор, руководитель группы теории конденсированного состояния университета Радбоуда (Нидерланды). Доктор физико-математических наук, член Нидерландской Королевской академии наук, Европейской академии и Королевского научного общества в Упсале (Швеция). Лауреат премии Ленинского комсомола, лауреат премии Спинозы и Гамбургской премии по теоретической физике. Почётный доктор Упсальского университета, рыцарь ордена Нидерландского льва. Родился в городе Магнитогорск Челябинской области. Валерий Викторович Костюк – специалист в области гидродинамики и теплообмена в криогенной и ракетно-космической технике. Доктор технических наук, профессор, академик РАН. Вице-президент РАН (2013-2017гг.), председатель комиссии РАН по совершенствованию деятельности научных советов РАН. Лауреат Государственных премий РСФСР и СССР, лауреат международной премии «Глобальная энергия», трижды лауреат премии Правительства РФ. Награждён Орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени. Проживал и учился в городах Магнитогорск и Челябинск, окончил Челябинский политехнический институт. Павел Анатольевич Ливийским – генеральный директор, председатель правления ПАО «Россети». Награждён медалью минобороны РФ «За достижения в области развития инновационных технологий». Родился в Челябинске. Игорь Фёдорович Масленников – кинорежиссёр, сценарист, продюсер. Профессор, академик Российской академии кинематографических искусств. Руководитель и преподаватель высших режиссерских курсов при институте повышения квалификации Санкт-Петербургского государственного института кино и телевидения. Преподаватель всероссийского государственного института кинематографии имени С.А. Герасимова (ВГИК, Москва). Народный артист РСФСР, заслуженный деятель искусств РСФСР. Проживал с семьёй в Челябинске во время войны. Рустам Хасанович Мирасов – стилист, многократный чемпион мира, Европы и России по парикмахерскому искусству. Член международной судейской коллегии. Тренер, автор собственных коллекций. Имиджмейкер мирового класса. Родился в Челябинске. Александр Владимирович Паль – актёр театра и кино, артист театра имени Маяковского. Лауреат кинофестиваля «Кинотавр», специальной премии самому талантливому и перспективному молодому актёру на ММКФ. Родился в Челябинске. Татьяна Николаевна Покровская – главный тренер сборной России по синхронному плаванию на протяжении 19 лет. Вице-президент федерации синхронного плавания России. Герой Труда РФ, заслуженный работник физической культуры РФ, заслуженный тренер России. Окончила школу и начала спортивную карьеру в Магнитогорске. Сергей Витауто Пускепалис – актёр театра и кино, режиссёр. Призёр кинофестиваля «Кинотавр», лауреат премии «Ника», лауреат Берлинского кинофестиваля. Заслуженный артист России. Работал в городе Магнитогорск Челябинской области (был главным режиссёром Магнитогорского театра драмы имени А. Пушкина) и Челябинске (в Челябинском государственном академическом театре драмы имени Наума Орлова). Дмитрий Афанасьевич Чербаджи – театральный художник, академик Российской академии художеств, профессор, руководитель мастерской театрально-декорационного искусства Московского государственного академического художественного института имени В.И. Сурикова, член союза художников. Обладатель золотой медали Российской академии художеств. Родился в городе Челябинск. Юрий Павлович Яковлев – танкист, майор запаса. Ветеран боевых действий в Южной Осетии. Герой России, награждён медалью «За воинскую доблесть» 2-й степени. Проживал в Челябинской области и окончил Челябинское высшее танковое командное училище. Премия «Светлое прошлое» вручается только на уральской земле. Лично получить свою награду на церемонию приглашены лауреаты прошлых лет: Иван Михайлович Каменских – член правления государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», первый заместитель генерального директора государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» – директор дирекции по ядерному оружейному комплексу. Награжден орденом «Знак Почета», орденом Дружбы. Работал в городе Снежинск Челябинской области во всероссийском научно-исследовательском институте технической физики (РФЯЦ-ВНИИТФ) на протяжении 30 лет. Ольга Евгеньевна Прокофьева – актриса театра и кино, актриса театра имени В. Маяковского, заслуженная артистка России. Лауреат театральной премии «Хрустальная Турандот». Родилась в поселке Миасское Челябинской области. Источник: http://pravmin74.ru/novosti/v-chelyabinske-sostoitsya-xiv-ceremoniya-vrucheniya-premii-svetloe-proshloe-41924 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! - 0 + Вконтакте

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