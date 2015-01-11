В Челябинске состоится XIV церемония вручения премии «Светлое прошлое»

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Озерск. Осень

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Об уплате имущественного налога

О новом театральном сезоне

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Старт программы по благоустройству

Интервью о нормативах потребления воды

Интервью со Станиславом Воденко

Интервью с главой Кыштыма

День Рождения Озёрска и ПО "Маяк" - 2017

Интервью с И.М.Сбитневым о дорогах Озёрска, май 2017

ХК "Гранит" - Лучшие моменты сезона 2016-2017 годов

Интервью с Артуром Гавриловым

Интервью с директором театра

Парад Победы в Озёрске 9 мая 2017 года

Председатель Совета ветеранов о Дне Победы

О работе Службы по делам молодежи

О реализации проекта Минстроя РФ «Формирование комфортной городской среды»

УралГУФК и Гранит 3 апреля 2017

Финал Кубка области по хоккею (Гранит Звезда) 19-03-2017

Разговор о судьбе ЮУрГУ

Союз садоводов Озёрска

Интервью с А.А.Кузнеченковым 23.03.2017

Интервью с Н.Г.Сальниковой 9.03.2017

Мартовский кот

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Интервью с А.М.Жмайло 22.02.17

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Интервью с Надеждой Братцевой

Интервью с Лилией Солодовниковой

КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ Озерск 2017

Хоккей с шайбой ХК "Трёхгорный" и ХК "Гранит" (07.01.17)

РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО в Озёрске 2017

Встречаем 2017!

Кыштым как центр туризма

Интервью Деда Мороза

Пресс конференция 19 декабря 2

Пресс конференция 19 декабря 1

Интервью с Ю.В.Куликовой

Интервью с В.А.Вельке

Хоккей с шайбой Таганай - Гранит 17.12.16

Интервью с А.В.Печёнкиным

Интервью с В.Р.Каримовым

Интервью с А.Д.Лучниковым

Интервью с Луизой Белой

Актуальный комментарий И.Сбитнева 21.11

Онлайн с М.И.Похлебаевым 18.11

Актуальный комментарий И.Масягиной и М.Истоминой 14.11

Онлайн с Г.Н.Мокробородовым 10.11

Актуальный комментарий Л.В.Горбуновой 02.11

Посёлок Новогорный с высоты

2 часть онлайн с Е Щербаковым 28.10

1 часть онлайн с Е Щербаковым 28.10

Актуальный комментарий И.М. Сбитнева 24.10

Актуальный комментарий И.М. Сбитнева 20.10

Актуальный комментарий И.В. Егоровой 20.10

Творческая встреча с Владимиром Царьковым

Онлайн-интервью с Ириной Курьяновой

Пресс-конференция в театре кукол "Золотой петушок" 02.10

Онлайн-интервью с О.В.Хакимовой

Горнолыжный комплекс "Егоза"

Актуальный комментарий Е. Щербакова 03.10

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Протоиерей Димитрий Шорин о проекте "Общее дело"

Актуальный комментарий Е. Щербакова 12.09

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Актуальный комментарий Е. Щербакова 29.08

Актуальный комментарий А.Каюрина и В.Рогозина 23.08

О.Ланге о подготовке к учебному году

Актуальный комментарий Е. Щербакова 15.08

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Об исполнении программы капитального ремонта по ОГО за 2015 год

Работа над бюджетом Озёрска завершается. 21.12.15

Сокращаем все, что можно! 14.12.15

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В Челябинске состоится XIV церемония вручения премии «Светлое прошлое»

Премия «Светлое прошлое» включена в список брендов Южного Урала и вручается знаменитым землякам, проживающим в настоящее время за пределами Челябинской области, в знак общественного признания их заслуг и достижений в сферах экономики, производства, науки, культуры, искусства, спорта, общественной деятельности. «Мы связаны с прошлым, будущее связано с прошлым... Светлое прошлое – это воспоминание нашей души», – отметил всемирно известный скульптор Эрнст Неизвестный, автор самой награды премии – статуэтки «Кентавр с цветком в груди». Автор идеи и ведущий церемоний награждения – народный артист России Олег Митяев подчеркнул :«Образ светлого прошлого у каждого из нас свой собственный, личный, и вместе с тем неотделимый от образа времени, которое было и остаётся общим достоянием. Потому и премия «Светлое прошлое» – народная: «от имени и по поручению». За 13 лет существования проекта в списке награжденных южноуральцев 117 имён. По итогам голосования конкурсной комиссии определены лауреаты премии «Светлое прошлое» за 2017 год: Татьяна Германовна Власова – спортсменка (спортивное ориентирование на лыжах). Десятикратная чемпионка мира, тринадцатикратная чемпионка Европы, победительница кубка мира, бронзовый призёр в показательных выступлениях на зимней Олимпиаде в Нагано (Япония). Заслуженный мастер спорта России. Проживала в городах Озёрск и Златоуст Челябинской области, представляя область в сборной России. Валерий Васильевич Двойников – дзюдоист, тренер по дзюдо. Серебряный призёр Олимпийских игр, серебряный призёр чемпионата мира, победитель и призёр чемпионатов Европы, победитель и неоднократный призёр чемпионатов СССР. Заслуженный мастер спорта СССР. Родился в поселке Старая Теча Челябинской области. Олег Александрович Касков – танкист, полковник запаса, ветеран боевых действий на территории Чеченской Республики, Герой России. Родился в городе Кыштым Челябинской области (выпускник ВТКУ). Михаил Иосифович Кацнельсон – профессор, руководитель группы теории конденсированного состояния университета Радбоуда (Нидерланды). Доктор физико-математических наук, член Нидерландской Королевской академии наук, Европейской академии и Королевского научного общества в Упсале (Швеция). Лауреат премии Ленинского комсомола, лауреат премии Спинозы и Гамбургской премии по теоретической физике. Почётный доктор Упсальского университета, рыцарь ордена Нидерландского льва. Родился в городе Магнитогорск Челябинской области. Валерий Викторович Костюк – специалист в области гидродинамики и теплообмена в криогенной и ракетно-космической технике. Доктор технических наук, профессор, академик РАН. Вице-президент РАН (2013-2017гг.), председатель комиссии РАН по совершенствованию деятельности научных советов РАН. Лауреат Государственных премий РСФСР и СССР, лауреат международной премии «Глобальная энергия», трижды лауреат премии Правительства РФ. Награждён Орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени. Проживал и учился в городах Магнитогорск и Челябинск, окончил Челябинский политехнический институт. Павел Анатольевич Ливийским – генеральный директор, председатель правления ПАО «Россети». Награждён медалью минобороны РФ «За достижения в области развития инновационных технологий». Родился в Челябинске. Игорь Фёдорович Масленников – кинорежиссёр, сценарист, продюсер. Профессор, академик Российской академии кинематографических искусств. Руководитель и преподаватель высших режиссерских курсов при институте повышения квалификации Санкт-Петербургского государственного института кино и телевидения. Преподаватель всероссийского государственного института кинематографии имени С.А. Герасимова (ВГИК, Москва). Народный артист РСФСР, заслуженный деятель искусств РСФСР. Проживал с семьёй в Челябинске во время войны. Рустам Хасанович Мирасов – стилист, многократный чемпион мира, Европы и России по парикмахерскому искусству. Член международной судейской коллегии. Тренер, автор собственных коллекций. Имиджмейкер мирового класса. Родился в Челябинске. Александр Владимирович Паль – актёр театра и кино, артист театра имени Маяковского. Лауреат кинофестиваля «Кинотавр», специальной премии самому талантливому и перспективному молодому актёру на ММКФ. Родился в Челябинске. Татьяна Николаевна Покровская – главный тренер сборной России по синхронному плаванию на протяжении 19 лет. Вице-президент федерации синхронного плавания России. Герой Труда РФ, заслуженный работник физической культуры РФ, заслуженный тренер России. Окончила школу и начала спортивную карьеру в Магнитогорске. Сергей Витауто Пускепалис – актёр театра и кино, режиссёр. Призёр кинофестиваля «Кинотавр», лауреат премии «Ника», лауреат Берлинского кинофестиваля. Заслуженный артист России. Работал в городе Магнитогорск Челябинской области (был главным режиссёром Магнитогорского театра драмы имени А. Пушкина) и Челябинске (в Челябинском государственном академическом театре драмы имени Наума Орлова). Дмитрий Афанасьевич Чербаджи – театральный художник, академик Российской академии художеств, профессор, руководитель мастерской театрально-декорационного искусства Московского государственного академического художественного института имени В.И. Сурикова, член союза художников. Обладатель золотой медали Российской академии художеств. Родился в городе Челябинск. Юрий Павлович Яковлев – танкист, майор запаса. Ветеран боевых действий в Южной Осетии. Герой России, награждён медалью «За воинскую доблесть» 2-й степени. Проживал в Челябинской области и окончил Челябинское высшее танковое командное училище. Премия «Светлое прошлое» вручается только на уральской земле. Лично получить свою награду на церемонию приглашены лауреаты прошлых лет: Иван Михайлович Каменских – член правления государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», первый заместитель генерального директора государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» – директор дирекции по ядерному оружейному комплексу. Награжден орденом «Знак Почета», орденом Дружбы. Работал в городе Снежинск Челябинской области во всероссийском научно-исследовательском институте технической физики (РФЯЦ-ВНИИТФ) на протяжении 30 лет. Ольга Евгеньевна Прокофьева – актриса театра и кино, актриса театра имени В. Маяковского, заслуженная артистка России. Лауреат театральной премии «Хрустальная Турандот». Родилась в поселке Миасское Челябинской области.

Источник: http://pravmin74.ru/novosti/v-chelyabinske-sostoitsya-xiv-ceremoniya-vrucheniya-premii-svetloe-proshloe-41924

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