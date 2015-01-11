Девятилетняя девочка гоняла спасателей по городу из-за вранья о пожаре

28 ноября 2017 в 17.15 в единую дежурно-диспетчерскую службу от диспетчера пожарной охраны поступила информация, что в одной из квартир дома по бульвару Гайдара загорелась электроплита, в квартире ребенок, не может открыть дверь и выйти.

На место происшествия выехали пожарные и спасатели. В 17.36 выяснилось, что ребенок, позвонивший в пожарную охрану, указал не тот адрес: квартира с возгоранием не обнаружена. В 17.48 ребенок перезвонил и назвал новый адрес по ул. Матросова. Вызов оказался ложным, пожара не было.

Полиция установила, что звонила девочка девяти лет. С ее родителями проведена разъяснительная беседа. Об инциденте сообщено в школу, управление образования, отдел по делам несовершеннолетних и зашиты их прав администрации Озерского городского округа.

Решается вопрос о привлечении родителей к административной ответственности.

Уважаемые родители, разъясните детям, что ложный вызов служб экстренного реагирования – это административное правонарушение (ст. 19.13 кодекса об административных правонарушениях РФ), которое наказывается штрафом.

Но, в данной ситуации следует говорить не о том, какое наказание может понести «шутник» в случае ложного вызова, а о том, что люди, нуждающиеся в срочной помощи, не получат ее. Машины заняты, помощь приходит с опозданием. И из-за злой шутки может умереть человек. Задумайтесь над этим!

Елена Коробова Е.В., инструктор ГО