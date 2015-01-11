Новости Молодёжь Озёрскую молодёжь ждут на форуме С 8 по 10 декабря стартует главное событие Озерский молодежной политике этого года – региональный молодёжный форум «Наш Выбор». Организаторами форума выступают: центр культуры и досуга молодежи "Мир" и служба по делам молодёжи администрации Озёрского городского округа. - В этом году, – рассказывает Илья Назаров, начальник Службы по делам молодежи, - мы решили отойти от стандартных семинаров, лекций и мастер-классов, а провести кейсы (описание конкретной ситуации или случая в какой-либо сфере: социальной, экономической, медицинской и т. д. Как правило, кейс содержит не просто описание, но и некую проблему или противоречие и строится на реальных фактах.). Кейс-технология широко применяется в образовании и предполагает осмысление учащимися реальной жизненной ситуации, описание которой и отражает конкретную практическую проблему, и актуализирует соответствующий комплекс знаний, необходимых для усвоения в ходе разрешения проблемы. В кейсе действия или представляются в описании, которые впоследствии необходимо осмыслить (эффективность, последствия), или они предлагаются как способ разрешения проблем. По словам организаторов, уже собраны заявки от представителей Катав-Ивановска, Кыштыма, Кунашака, Агаповского, Кизильского районов. Ожидается приезд сотрудников главного управления молодежной политики Челябинской области. Одним из самых интересных событий станет общественно-политический вернисаж - интерактивная площадка по презентации достижений в области молодёжной политики, организации молодёжных клубов, штабов, комиссий, пропаганды здорового образа жизни и участия в общественной жизни Программа форума: 8 декабря 17:00 «Доброволец года - 2017» - торжественное награждение победителей муниципального конкурса Большой зал 9 декабря 9:30-10:00 Приезд/Регистрация Фойе 10:00-10:30 Открытие: – Приветственные слова – Деление на команды Большой зал 10:30-11:10 Вводная лекция: – Общие понятия написания кейсов – Жеребьёвка – Раздача материала Большой Зал 11:10-11:30 Кофе–Брейк Холл 11:30-13:00 Работа по командам Рабочие площадки 13:00-13:30 Обед 13:30-14:30 Вводная лекция: - Общие понятия для решения кейсов – Жеребьёвка – Обмен кейсами Большой Зал 14:30- 16:00 Работа по командам Рабочие площадки 16:00–16:30 Кофе¬-Брейк Холл 16:30-17:30 Закрытие/подведение итогов: – Оглашаются результаты – награждение участников Большой Зал 17:30 Отъезд фойе 10 декабря (общественно политический вернисаж) 9:00–11:00 Заезд и монтаж Площадки Фойе 11:00–12:00 Подготовка - проверка оборудования - проверка реквизита - регистрация площадок Фойе 12:00-13:00 Работа интерактивных площадок Фойе 13:00–13:30 Открытие - приветственные слова - оглашение рабочих площадок Большой зал 13:30–14:30 Презентация главного молодёжного проекта Челябинской области «Академия лидерства» Большой зал 14:30–15:30 Знакомство молодёжи нашего округа с крупными молодёжными организациями Челябинской области - Общественная молодёжная палата Челябинской области - Я волонтёр Южного Урала - Студенческие строительные отряды Челябинской области Большой зал 15:30 Закрытие вернисажа Большой зал «Наш выбор» ((ссылка https://vk.com/nash_vybor74.) пройдет в Центре культуры и досуга молодежи "Мир". Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! - 0 + Вконтакте

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