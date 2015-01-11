Озёрскую молодёжь ждут на форуме

С 8 по 10 декабря стартует главное событие Озерский молодежной политике этого года – региональный молодёжный форум «Наш Выбор».
Организаторами форума выступают: центр культуры и досуга молодежи "Мир" и служба по делам молодёжи администрации Озёрского городского округа.
- В этом году, – рассказывает Илья Назаров, начальник Службы по делам молодежи, - мы решили отойти от стандартных семинаров, лекций и мастер-классов, а провести кейсы (описание конкретной ситуации или случая в какой-либо сфере: социальной, экономической, медицинской и т. д. Как правило, кейс содержит не просто описание, но и некую проблему или противоречие и строится на реальных фактах.). Кейс-технология широко применяется в образовании и предполагает осмысление учащимися реальной жизненной ситуации, описание которой и отражает конкретную практическую проблему, и актуализирует соответствующий комплекс знаний, необходимых для усвоения в ходе разрешения проблемы. В кейсе действия или представляются в описании, которые впоследствии необходимо осмыслить (эффективность, последствия), или они предлагаются как способ разрешения проблем. По словам организаторов, уже собраны заявки от представителей Катав-Ивановска, Кыштыма, Кунашака, Агаповского, Кизильского районов. Ожидается приезд сотрудников главного управления молодежной политики Челябинской области. Одним из самых интересных событий станет общественно-политический вернисаж - интерактивная площадка по презентации достижений в области молодёжной политики, организации молодёжных клубов, штабов, комиссий, пропаганды здорового образа жизни и участия в общественной жизни
Программа форума:
8 декабря
17:00 «Доброволец года - 2017» - торжественное награждение победителей муниципального конкурса Большой зал
9 декабря
9:30-10:00 Приезд/Регистрация Фойе
10:00-10:30 Открытие:
– Приветственные слова
– Деление на команды Большой зал
10:30-11:10 Вводная лекция:
– Общие понятия написания кейсов
– Жеребьёвка
– Раздача материала Большой Зал
11:10-11:30 Кофе–Брейк Холл
11:30-13:00 Работа по командам Рабочие площадки
13:00-13:30 Обед
13:30-14:30 Вводная лекция:
- Общие понятия для решения кейсов
– Жеребьёвка
– Обмен кейсами Большой Зал
14:30- 16:00 Работа по командам Рабочие площадки
16:00–16:30 Кофе¬-Брейк Холл
16:30-17:30 Закрытие/подведение итогов:
– Оглашаются результаты
– награждение участников Большой Зал
17:30 Отъезд фойе
10 декабря
(общественно политический вернисаж)
9:00–11:00 Заезд и монтаж Площадки Фойе
11:00–12:00 Подготовка
- проверка оборудования
- проверка реквизита
- регистрация площадок Фойе
12:00-13:00 Работа интерактивных площадок Фойе
13:00–13:30 Открытие
- приветственные слова
- оглашение рабочих площадок Большой зал
13:30–14:30 Презентация главного молодёжного проекта Челябинской области «Академия лидерства» Большой зал
14:30–15:30 Знакомство молодёжи нашего округа с крупными молодёжными организациями Челябинской области
- Общественная молодёжная палата Челябинской области
- Я волонтёр Южного Урала
- Студенческие строительные отряды Челябинской области Большой зал
15:30 Закрытие вернисажа Большой зал
«Наш выбор» ((ссылка https://vk.com/nash_vybor74.) пройдет в Центре культуры и досуга молодежи "Мир".