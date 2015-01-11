«Егоза» открывает тюбинговую трассу

Соскучились по снегу? Хотите устроить себе и детям настоящие зимние выходные?

У "Егозы" есть решение.

В эту пятницу мы открываем тюбинговую трассу!

Да, увы, пока только её... Но все равно это потрясающая возможность вырваться из пыльного города и насладиться первым снегом!

Помимо катания на тюбинге, возможна аренда мангальной зоны.

Ждем Вас по ПТ с 12:00 до 17:00, СБ и ВС с 10:00 до 17:00.

Подробности на http://glk-egoza.ru/