Житель Кыштыма зарезал жену и себя, отметив новоселье

Новоселье в одной из квартир Кыштыма (Челябинская область) закончилась двойной трагедией – глава семьи нанес смертельные ранения своей жене, затем «отправился» вслед за ней, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Инцидент произошел в ночь на 3 декабря в одной из квартир, где недавно поселились супруги с сыном-подростком. Отпраздновав новоселье и проводив друзей, хозяева рассорились на бытовой почве. Конфликт проходил тихо, и только родственница, задержавшаяся в гостях, видела, что пара выясняет отношения. В какой-то момент глава семьи схватил нож и принялся наносить им удары супруге по туловищу. От полученных ранений женщина скончалась. Пока очевидец событий вызывала полицию и скорую, мужчина успел воткнуть лезвие и в себя.

«Прибывшая на место следственно-оперативная группа обнаружила труп женщины с множественными ножевыми ранениями, а также тело мужчины с ранением грудной клетки. По факту смерти потерпевшей возбуждено дело по статье “Убийство”. Назначен ряд экспертных исследований. Предварительно, по имеющимся признакам можно предположить, что смертельное ранение мужчина причинил себе сам», – рассказал руководитель СО по Кыштыму СУ СКР по Челябинской области Павел Козорез.

Известно, что до прибытия стражей порядка сын пары спал у себя в комнате и не слышал, что происходило дома. Семья характеризовалась положительно. Причины рокового раздора сейчас выясняются. Расследование дела продолжается.

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