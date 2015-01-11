Два человека оказались в больнице после тройного ДТП в Тракторозаводском районе

Тройное ДТП произошло вечером 3 декабря в Тракторозаводском районе. По информации ГИБДД, виновником стал 33-летний мужчина за рулем ВАЗ-2113. Двигаясь по улице Хохрякова, он вылетел на «встречку», собрав там «Хундай» и «Шкоду». Сообщается, что у автомобилиста были признаки алкогольного опьянения, но он отказался от прохождения освидетельствования.

В результате происшествия травмы получил водитель автомобиля «Шкода», мужчина 1977 года рождения, и его пассажир, женщина 1978 года рождения. Пострадавшие были госпитализированы. — прокомментировали сайту «Первый областной» в ГИБДД Челябинска.

Водитель ВАЗ ранее несколько раз привлекался к ответственности за нарушение ПДД. Например, управлял автомобилем, будучи нетрезвым. Административные штрафы он не оплачивал. По этой причине, а также из-за отсутствия ОСАГО в отношении водителя составили административные протоколы. Также оформлен материал для возбуждения уголовного дела по статье «Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».

Источник: https://www.1obl.ru/news/proisshestviya/troynoye-dtp-dva-v-hospital/