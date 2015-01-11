Всемирный день борьбы с ВИЧ и СПИД в Озёрске выявил пять новых случаев заражения

На прошлой неделе по всей России проходили акции «Стоп ВИЧ/СПИД» в преддверие Всемирного дня борьбы со СПИДом, который отмечается 1 декабря. Озёрск не остался в стороне, учитывая, что сейчас в городе проживает более 1280 человек с диагнозом ВИЧ. И это только ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЕ случаи.

Не так давно в студии УКС-ТВ в качестве гостьи побывала Елена Аркадьевна Самошкина - заведующая отделением по борьбе с ВИЧ-инфекцией ЦМСЧ №71. Она рассказала о том, что если раньше в основном заражались люди, ведущие асоциальный образ жизни, то сейчас их «догоняют» озерчане с высокой социальной активностью, имеющие семьи, хорошую работу, заработавшие диагноз ВИЧ половым путём.

1-го декабря в ДК им.Пушкина прошла встреча кадетов-старшеклассников школы № 22 с Еленой Аркадьевной. По словам заведующей структурным подразделением МБУ «КДЦ» ДК им.Пушкина Марины Золотарёвой, беседа прошла в спокойной доброжелательной обстановке без лишних эмоций – только факты, которые очень и очень неутешительные! В 2016 году в России было выявлено более 103 тысяч инфицированных вирусом иммунодефицита, а за девять месяцев 2017 года Минздрав зафиксировал почти 65 тысяч ВИЧ-инфицированных граждан России. Врачи говорят: интенсивность распространения вируса удалось стабилизировать, но даже такие темпы могут привести к тому, что через 10 лет количество ВИЧ-инфицированных может увеличиться в два раза.

После беседы ребята посмотрели фильм «Дневник Насти», где поднимается проблема общения и дружбы с носителями ВИЧ-статуса. Кроме того, каждый из пришедших получил методические материалы с важной информацией о болезни и способах её получения, предохранении.

Между тем, 1-го же декабря параллельно с этой акцией прошло анонимное тестирование на ВИЧ всех желающих в ТРК «Фестиваль». Как рассказала Елена Аркадьевна Самошкина, из 106 человек, сдавших анализы, ВИЧ был выявлен у 5: одной женщины и четырёх мужчин. Все они старше 30 лет и ведут вполне активную социальную жизнь. Кроме того, после съёмок в студии УКС-ТВ заболевание было выявлено еще в 2-х вполне благополучных семьях…

Внимание! Если вы подозреваете у себя ВИЧ, не медлите, сдайте анализы! Не подвергайте опасности жизнь своих близких!

Александра Лебедева