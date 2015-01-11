Руководитель южноуральской службы ЗАГС награждена серебряной медалью «За содействие» от Минюста России

В соответствии с приказом министерство юстиции Российской Федерации к 100-летию органов ЗАГС, который будет отмечаться 18 декабря, председатель государственного комитета по делам ЗАГС Челябинской области Людмила Рерих удостоена ведомственной награды – серебряной медали «За содействие». В Челябинске в рамках празднования юбилея органов ЗАГС первый заместитель губернатора Челябинской области Евгений Редин наградил более 20 лучших представителей профессии со всего региона почётными грамотами министерства юстиций России, грамотами и благодарностью губернатора Челябинской области. Для справки: Образование органов ЗАГС принято считать с момента принятия декрета ЦИК и Совета Народных Комиссаров РСФСР от 18 декабря 1917 года «О гражданском браке, о детях и о ведении книг актов гражданского состояния», сообщает ведомство. Декрет провозглашал, что Российская Республика впредь признает лишь гражданские браки, а церковный брак наряду с обязательным гражданским является частным делом супругов.

Источник: http://pravmin74.ru/novosti/rukovoditel-yuzhnouralskoy-sluzhby-zags-nagrazhdena-serebryanoy-medalyu-za-sodeystvie-ot