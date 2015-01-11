Реализация в Озерске федерального проекта «Бережливая поликлиника» выходит на финишную прямую

Реализация в Озерске федерального проекта «Бережливая поликлиника», инициированного Госкорпорацией «Росатом» совместно с ФМБА России, выходит на финишную прямую. Уже сегодня в первой городской и детской поликлиниках, ставших экспериментальными площадками проекта, полным ходом идут ремонтно-строительные работы. Одновременно с реконструкцией помещений лечебных учреждений началась модернизация их материально-технической базы.

Расходы по линии здравоохранения, а в их числе приобретение нового технически более совершенного медоборудования и современной оргтехники, необходимой для оснащения рабочих мест персонала, легли на плечи ФМБА России и составили порядка 18 млн рублей. Специалисты медсанчасти заранее подготовили конкурсную документацию, что позволило медикам приступить к аукционным мероприятиям по закупке всего необходимого сразу после подтверждения финансирования. В итоге появилась возможность уже сейчас начать меблировку и техническое переоборудование ряда медкабинетов.

Финансирование масштабных ремонтно-строительных работ, от проводки до капитальных перепланировок, включая косметические, взяло на себя ПО «Маяк». На благоустройство двух социально значимых объектов городского здравоохранения из резервов предприятия в общей сложности было направлено 10 млн 723 тыс. рублей. Для качественного выполнения в срок поставленных задач их исполнителями в рамках реализации проекта выступили сами «маяковцы». На капитальные работы, требующие профессиональных навыков и наличия спецтехники, зашли опытные работники ремонтно-строительного управления ПО «Маяк». Текущие строительные работы закрепили за ремонтной бригадой медсанчасти, электрикой занялись подрядчики.

Завершить работу по благоустройству поликлиник строители планируют к 25 декабря. Увидеть поликлиники в новом свете озерчане смогут сразу после рождественских каникул. Горожан ждут новые медкабинеты, современный, без перегородок и стеллажей с амбулаторными картами, открытый формат регистратур. Удобные гардеробные с двумя окнами – по приему и выдаче одежды. В детской поликлинике отдельно откроются кабинет для записи в клиническую областную больницу и инфекционный кабинет по приему заболевших. Во «взрослой» будет кардинально переформатирован кабинет по забору крови.

Предусмотрены в поликлиниках отдельные помещения и для готовящихся к открытию колл-центров, отладить работу которых помогают специалисты цеха связи ПО «Маяк». В скором времени по многоканальным телефонам поликлиник можно будет не только вызвать врача на дом, но и записаться на прием. Новшеств в «бережливых» поликлиниках ожидается много и не только в интерьере. Благодаря методологической поддержке сотрудников АО «ПСР» Росатома (Москва) и их озерских коллег из отдела повышения эффективности производства (ПСР) ПО «Маяк», пересмотрена и оптимизирована вся система организации деятельности учреждений.

«Позитивная динамика обнадеживает, – комментирует куратор проекта «Бережливая поликлиника» в Озерске от ПО «Маяк» Дмитрий Сибиркин. – Думаю, многие горожане заметили, что утренние очереди, например, за талонами на сдачу анализов крови пропали, как и сами талоны. Однако объективно и в полной мере оценить результаты нашей совместной с медиками работы можно будет только после открытия поликлиник и их полноценной работы в новом формате. Пока идет ремонт, мы продолжаем корректировку уже запущенных механизмов. Как и ранее, собираемся раз в неделю с медперсоналом, обсуждаем текущее положение дел, пытаемся максимально улучшить новое. Врачи сами накидывают идеи по усовершенствованию своей работы, пытаются их реализовать. Скажу прямо, сложности есть. В том числе проблемы, которые методами ПСР не решить, а именно – нехватка специалистов. Впрочем, пытаемся уладить и их. Как? Прежде всего, посредством разработки более удобного электронного расписания врачей с учетом таких факторов, как сезонность, время первичного и повторного осмотров и прочего.

И здесь мы столкнулись с такой ситуацией. С одной стороны, Озерск был первым среди атомных «пилотов», который еще до проекта работал в КМИС – компьютерной медицинской информационной системе. Это был наш плюс и, как позднее показал анализ, минус. Из-за несовершенства автоматики, отсутствия необходимых обновлений система часто давала сбои, тормозившие работу медперсонала. Вместе с врачами, профильными специалистами «Маяка» мы детально изучили функционал системы, внедренной еще в 2012 году. На основе наших пожеланий разработчик компьютерной программы приступил к ее модернизации. На выходе ждем качественный продукт, который будет работать, как часы».

Информационная служба ФГУП «ПО «Маяк»

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