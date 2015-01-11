«Маяк-Гранит» выходит на серьёзных соперников

5 декабря в ЛДС "Сигнал" состоялся матч Открытого чемпионата города Челябинска. Команда "Маяк-Гранит" гостила у хозяев льда "Центуриона".

Команды во второй раз встречались в этом сезоне, в первом матче победу праздновали наши ребята (8-0). Но не стоит забывать, что именно "Центурион" - единственная команда, которая отобрала два очка у нашей команды в ходе регулярного чемпионата Челябинска в сезоне 2016-2017, встреча тогда завершилась со счетом 2-2. Так что, настрой был только на победу.

Матч начался с острых атак "Центуриона", которые раз за разом заставляли вступать в игру нашего вратаря. Сдержав натиск соперника, "Маяк-Гранит" перешел из обороны в активную атаку. Прекрасные передачи, силовые приемы - все это привело к первому забитому голу: под занавес первого периода отличается Алексей Лучников.

Второй период не был богат на голы, как и первый, но красивый комбинационный хоккей, который показывали обе команды, заставил зрителей испытать удовольствие от поединка.

Страсти на поле кипели нешуточные, никто не хотел уступать. И вновь после отличного перехвата в средней зоне наш защитник Игорь Аксенов сильнейшим щелчком посылает шайбу прямо в "домик" вратарю хозяев. 2-0.

В последнем отрезке игры обе команды создавали огромное количество голевых моментов, но путь шайбе преграждали голкиперы. После череды спасений "Центурион" поймал нашу команду на контратаке, и все-таки сократил счет в матче 2-1. В последние две минуты команда "Центурион" взяла тайм-аут, но это ни к чему не привело. Трудовая и очень заслуженная победа наших парней!!!

Огромное спасибо всем болельщикам, которые нас поддерживают!!!

Состав: Сафин (Киселёв); Захаров - Кучуков, Михайлов - Тровеных - Алабугин, Аксенов - Созинов, Петрюк - Куликов - Аникеев, Дыдыкин - Мотыгулин, Приданников - Шакиров - Лучников, Свирепо, Данилин.

Уважаемые болельщики!

9 декабря, в субботу, от КСК "Лидер" стартуют два автобуса в Чебаркуль. Болельщиков ХК "Маяк Гранит" бесплатно повезут поддержать любимую команду в серьёзнейшем матче с чебаркульской "Звездой". Автобус отходит в 10:00, начало игры - в 13:00.

Старший по автобусу - Василий Карцев. Тел. 8-908-040-10-75.

Прогноз на предстоящий матч с Чебаркульской "Звездой". Прошлый сезон показал, что команды совершенно равные. У "Звезды" больше возможности в плане тренировок на своем льду. Игра будет динамичной и непредсказуемой. Поддержка болельщиков очень нужна озёрской ледовой дружине!

Пресс-служба ХК ""Маяк-Гранит""