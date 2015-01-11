Челябинский театр кукол покажет спектакль для взрослой публики

В основе постановки одноименная книга Владимира Глоцера, написанная со слов Марины Дурново, жены признанного классика мировой литературы Даниила Хармса. Марина Малич была замужем за Хармсом восемь лет. Именно Марине поэт первой читал свои стихи и просил высказать мнение, с ней он придумывал события и игры, чтобы наполнить жизнь интересом и сделать ее ярче, именно она была свидетельницей его ареста НКВД, а потом искала мужа по тюрьмам. После смерти писателя Марина Малич покинула Россию. «История жизни Марины Малич не закончилась со смертью Хармса, а продолжилась чередой трагических событий. В конце концов, женщина обрела свободу, покой и страну, в которой ей было комфортно жить. Однако так и не смогла простить свою страну за то, что она сделала с Хармсом, с ней, со многими и многими людьми. Так что история жизни Марины Малич это не только история отдельного человека, но история целой страны и целого поколения», – рассказала завлит челябинского театра кукол Светлана Кондюрина. Инсценировку для театра сделал главный режиссер Александр Борок, он же взялся за постановку. В спектакле актеры совмещают работу с куклой и живой план. Главную героиню играют пять актрис. Каждая из них воплощает несколько ипостасей одной личности. Живые лица актрис скрыты под белым гримом с яркими пятнами красных губ и обведенных черным контуром глаз. Каждая из них – отстраненная маска. А вот живые эмоции отданы кукле. Две куклы в человеческий рост, одна из которых – воплощенный образ прекрасной дамы без возраста. Это исключительно женский спектакль, в котором мужчины появляются лишь на видео проекции – среди них знаковые фигуры ХIХ- ХХ веков – Малевич, Введенский, Лев Толстой и, конечно же, Даниил Хармс, рисунки, шаржи, документы и фотографии которого, также включены в видеоряд спектакля. Режиссер и художник стремятся максимально приблизить действие к зрителю: в зале установлен специально изготовленный помост, на котором будет происходить большая часть действия спектакля. На сцене – сложная многофункциональная декорация высотой более двух метров, которая будет меняться, трансформироваться и использоваться в нескольких плоскостях. В качестве музыкального оформления режиссер использует малоизвестные композиции известных авторов ХVII-ХХI веков.

Источник: http://pravmin74.ru/novosti/chelyabinskiy-teatr-kukol-pokazhet-spektakl-dlya-vzrosloy-publiki-42132