В Челябинске пройдет вебинар для пенсионеров в рамках правовой декады

В Челябинской области стартовала правовая неделя. Она проводится под патронажем уполномоченного по правам человека. В этом году главными героями правовой недели стали пенсионеры и пожилые люди. Беспроцентные кредиты, презентации с раздачей подарков, благотворительные акции социальных служб. Список предложений, с которыми жулики стучат в двери квартир пенсионеров, поражают разнообразием. Однако итог всегда один – обманутый и обворованный пожилой человек. В 2017 году эта тема стала настолько актуальной, что уполномоченный по правам человека предложил именно защиту прав пенсионеров сделать ключевым пунктом правовой недели. «Роспотребнадзор будет рассказывать о том, как вернуть некачественные товары, как обезопасить себя, когда взаимодействуешь с магазинами, разными торговыми агентами, которые очень часто навязывают нашим пенсионерам ненужные услуги», – уполномоченный по правам человека в Челябинской области говорит Маргарита Павлова. Современные пенсионеры уже не торопятся слепо доверять незнакомцу, постучавшему в двери, и охотно учатся тому, как проверять и перепроверять информацию. Более того, люди серебряного возраста (так накануне на пресс-конференции называли пожилых людей) с энтузиазмом участвуют в интернет-семинарах. Особый акцент будет сделан на микрофинасовых организациях. В рамках этой правовой декады уже запланировано около 10 подобных вебинаров. Стремясь максимально донести информацию правовой декады до всех южноуральцев, записи самых важных лекция форума его организаторы также опубликуют на сайте уполномоченного по правам человека.

Источник: http://pravmin74.ru/novosti/v-chelyabinske-proydet-vebinar-dlya-pensionerov-v-ramkah-pravovoy-dekady-42182