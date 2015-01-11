Губерния Более 3 миллионов получили молодые южноуральцы на реализацию своих идей Заявки на участие в конкурсе подали 5 тысяч 508 человек из 85 регионов России. Представили проекты и были допущены к конкурсу 3 тысячи 333 человека. Каждый конкурсный проект в режиме онлайн в автоматизированной информационной системе «Молодежь России» оценивали 3 федеральных эксперта. При оценке эксперты учитывали следующие критерии: актуальность, креативность, эффективность, профессиональность, адресность, практическое применение, масштабность и публичность. Каждый критерий оценивался по 10-балльной шкале. Максимальное количество баллов, которое мог набрать проект – 240. Так, в Челябинской области в 2018 году ожидается реализация 17 проектов. Например, команда волонтерского центра проведет серию вечеринок для людей пенсионного возраста. «Я много раз слышал рассказ дедушки, как они раньше танцевали на «пятаке». Я вижу, как он пускается в озорной танец, когда слышит знакомую с молодости мелодию по радио. Дедушка искренне не понимает, как так дискотеки начинаются в полночь и идут до утра. Он бы с радостью провел свой досуг на танцполе, пообщался с такими же взрослыми и активными ровесниками и завел новые знакомства. Я уверен, что и молодежи будет интересно данное направление. Ребята смогут научиться ретро-танцам, организации мероприятия, попробуют себя в роли ведущих и диджеев», – рассказал руководитель «Ассоциации волонтеров Южного Урала» Александр Носков. В рамках проекта по противодействию кибербуллингу в среде подростков «АГРА» будет реализована пилотная программа для педагогов, школьных психологов, молодежных работников и представителей НКО по работе с темой профилактики травли в сети Интернет. «В качестве инструментов будут использованы сторителлинг, скетчинг, комиксы, а также педагогические технологии работы с ними. Первый этап – установочный семинар, на котором педагоги разберут тему травли с психологами и поработают с предложенными инструментами совместно с тренерами в области неформального образования. Затем разработанные комиксы и занятия будут апробированы участниками в своих образовательных организациях и НКО. В завершение пройдет региональный комикс-фестиваль, где будут представлен лучшие разработки школьников, методическое пособие для педагогов, включающее апробированные инструменты», – отметила председатель ЧРМОО Института социальных инноваций молодежи «Продвижение» Екатерина Лапаева. Активисты ЧелГУ получили поддержку на реализацию «живого» ток-шоу «Гость в мешке», в рамках которого раз в месяц на встречу «без галстуков» будет приглашаться известный гость. В уютной атмосфере зрители смогут пообщаться и сделать фото с теми, кого обычно видят на экране телевизора или в Интернете. «Формат «живого» ток-шоу объясняется тем, что встреча проходит здесь и сейчас: без репетиций и монтажа. Реальный гость, настоящие эмоции, живой разговор. В сентябре 2017 года стартовал уже второй сезон проекта. Закончится он в декабре 2018 года. За это время команда проекта планирует пригласить в «студию» более шести известных гостей», – добавила студентка ЧелГУ Анастасия Шишкова. Участники конкурса представляли свои социально значимые инициативы по 6 актуальным направлениям: межнациональное и межрелигиозное взаимодействие; поддержка творческой молодежи; поддержка волонтерских и добровольческих инициатив; поддержка студенческих инициатив; карьера и самоуправление; вовлечение молодых людей в социальную практику и информирование молодых людей о возможностях саморазвития. Источник: http://pravmin74.ru/novosti/bolee-3-millionov-poluchili-molodye-yuzhnouralcy-na-realizaciyu-svoih-idey-42181 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! - 0 + Вконтакте

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