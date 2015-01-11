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Олег Костиков: «Бюджет принят — будем жить, будем работать»

7 декабря на очередной сессии Собрания депутатов по представлению администрации был рассмотрен и принят бюджет Озерского городского округа на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов.

В заседании приняли участие 18 депутатов под председательством Олега Костикова, глава округа Евгений Щербаков и его заместители, руководители подразделений администрации, представитель прокуратуры ЗАТО г. Озерск, местные СМИ и общественность.

В повестке дня значились вопросы различной направленности, но самое пристальное внимание было обращено на нормативный документ, который включает доходы и расходы муниципалитета и определяет приоритеты на очередной финансовый год.

Основной доклад представила начальник управления по финансам Елена Соловьева, которая отметила, что при формировании параметров бюджета за основу были приняты консервативные оценки прогноза социально-экономического развития округа. Доходы на 2018 год запланированы в объеме 3 100 290 300, 00 рублей, что на 1,9 процента выше первоначального уровня текущего года. Расходы на 2018 год запланированы в объеме 3 112 773 140, 00 рублей, параметры расходной части увеличены от уровня первоначального плана текущего года на 1,8 процента. В 2018 году дефицит бюджета составит 12 482 840,0 рублей.

По данным докладчика, в части доходов бюджета собственные налоговые и неналоговые поступления прогнозируются с увеличением на 6,3 процента от первоначального плана текущего года в объеме 785 млн. рублей, что составляет 25 процента всех доходов округа. 75 процентов всех доходов округа в объеме 2 млрд. 316,0 млн. рублей (с увеличением от первоначальных показателей 2017 года на 0,4 процента) – это безвозмездные поступления в форме дотаций, субсидий и субвенций из бюджетов других уровней (впервые 45 субсидий из 54 запланированных в областном бюджете распределены в первоначальной редакции регионального бюджета в целях облегчения планирования местных бюджетов).

При планировании расходов бюджета были учтены все обязательные первоочередные расходы муниципальных учреждений, одновременно при формировании проектировок бюджетным учреждениям был применен дифференцированный подход с учетом объемов поступлений от их платной деятельности.

В целом, бюджет сохранит свою социальную направленность - вес расходов, напрямую связанных с функционированием социальных отраслей, составит 83,5 процента. На финансирование образования предусмотрено 1 млрд. 629,6 млн. рублей с незначительным приростом к первоначальному плану текущего года; на финансирование культуры - 290,2 млн. рублей с приростом к первоначальному плану текущего года на 17,4 процента (рост обусловлен увеличением индикатива уровня средней заработной платы работников учреждений культуры с 18 167,0 рублей до 26 327,0 рублей); на финансирование физической культуры и спорта - 93,3 млн. рублей, с увеличением к первоначальному плану текущего года на 38,1 процента (однако в сопоставимых условиях, без разовых мероприятий инвестиционного характера, по отрасли прирост расходов - 3,7 процента).

Расходы на социальную политику составят 637 млн. рублей - в основном, это целевые средства регионального бюджета, выделенные на переданные государственные полномочия.

В бюджете на следующий год запланированы расходы капитального характера: на реконструкцию дворца спорта по ул. Кирова, 16 –а; на капитальный ремонт мастерских в СОШ № 35; на развитие инженерной инфраструктуры и другое.

Долговая политика муниципалитета обещает быть сдержанной: новые коммерческие кредиты в 2018 году и на плановый период 2019 и 2020 года как источник внутреннего финансирования дефицита бюджета привлекаться не планируются, заимствования у кредитных организаций будут осуществляться только для рефинансирования муниципального долга.

По итогам выступления Елены Соловьевой депутаты задали ей ряд вопросов. Один касался проектов, которые актуальны для Озерского городского округа (прежде всего, в сфере благоустройства), но финансирование на них пока не предусмотрено. Начальник управления по финансам ответила, что округ может рассчитывать на дополнительные средства – от экономии по конкурсным процедурам и объемов, привлеченных извне: «Бюджет - это живой инструмент, его параметры в течение годового цикла претерпевают значительные изменения. Например, в 2017 году при утверждении бюджета первоначальные параметры расходов составляли 3 057,6 тыс. руб., по состоянию на 07 декабря 2017 года - 3 460,1 тыс. рублей».

Елена Соловьева предложила депутатам утвердить предложенный проект бюджета на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов. Учитывая, что документ был детально изучен на профильных депутатских комиссиях и успешно прошел публичные слушания, народные избранники практически единогласно приняли положительное решение.

О том, как шла работа над бюджетом и каковы его особенности, высказались участники вчерашнего заседания.

Олег Костиков: «Бюджет принят — будем жить, будем работать»

Виталий Вельке, депутат по избирательному округу №17, член фракции ВПП «Единая Россия»:

- Работа над бюджетом шла у нас в Собрании депутатов на протяжении трех недель: мы заслушали все подразделения администрации, в том числе представляющие отдаленные территории – поселки Новогорный и Метлино. Депутаты бурно обсуждали все вопросы.

В итоговом варианте мы постарались учесть предложения не только специалистов, но и населения: 5 декабря состоялись публичные слушания, где свое мнение представила Общественная палата Озерского городского округа. По ее рекомендации, мы включили в расходы на следующий год проведение конкурса социальных проектов (500 тыс. рублей) и в наступающем году постараемся не оставить без внимания проблемы маломобильных групп населения – думаю, при наличии средств в округе получит свое развитие проект «Доступная среда». Если оценивать в общем, то я доволен, что бюджет округа сохранил социальную направленность.

Олег Костиков: «Бюджет принят — будем жить, будем работать»

Егор Романов, депутат по избирательному округу №6, член фракции ВПП «Единая Россия»:

- Работа над бюджетом шла в напряженном режиме. Спасибо моим коллегам по депутатскому корпусу, что они не пожалели времени для внимательного изучения главного финансового документа, сотрудникам администрации – за то, что мы друг друга слушали и слышали.

Депутатами была проведена большая работа по сравнению бюджета нашего округа с бюджетами других территорий. Хочется с удовлетворением отметить, что самые важные, на мой взгляд, позиции нам удалось сохранить: у наших соседей по ЗАТО есть свои плюсы, а Озерск следует незыблемым традициям социальной ответственности, заложенным нашими предшественниками – людьми государственными. В ходе обсуждения бюджета ряд депутатов грудью встали за уважаемые культуру и спорт – не скрою, пришлось побороться за некоторые позиции. В результате, никаких обвалов пока не предвидится. Для чего–то нового – так называемой, вишенки на торте – нет денег, но в процессе мы сможем делать корректировки и в связи с пополнением варьировать бюджетные затраты.

Нас часто упрекают, что округ много тратит на образование, но как близкий к нему человек, могу сказать, что тратить меньше нельзя. Озерск держит и дальше должен держать высокую планку в этой сфере, мы все от этого только выигрываем. Но при этом, конечно, надо понимать, в какой реальности мы живем.

Олег Костиков: «Бюджет принят — будем жить, будем работать»

Олег Костиков, председатель Собрания депутатов, руководитель местного отделения ВПП «Единая Россия»:

- Я поздравляю жителей округа с тем, что мы входим в 2018 год с принятым бюджетом. Работать над его проектом было трудно, но интересно. Времена непростые, но мы совместно с сотрудниками администрации вели конструктивный диалог: спорили, доказывали, проявляли заинтересованность, рассуждали профессионально, свои позиции излагали ясно и отстаивали их аргументированно.

По рекомендации депутатов, был найден один млн. рублей на следующие цели: 500 тыс. рублей – на социальные проекты (здесь мы оказались едины с Общественной палатой), 500 тыс. рублей – на поездки спортсменов, 250 тыс. рублей – на содержание пляжей, 130 тыс. рублей – на проведение массовых праздничных мероприятий. Важно отметить, что бюджет принят с учетом мнения жителей округа: в течение года депутаты встречались со своими избирателями, обсуждали проблемы и постарались отразить их чаяния в конкретных цифрах.

Озерский бюджет останется в 2018 году социально-направленным, наряду с этим в нем заложены средства на ремонты, капитальное строительство, благоустройство, поддержание инженерной инфраструктуры и другое. Узкие места, конечно, остались, и одно из них – ремонт коммунальных сетей. Ежегодно округ тратит на эти цели порядка 100 млн. рублей. Явно недостаточно, впереди - непочатый край работы… Но надо понимать, что решить эту системную проблему невозможно быстро и одномоментно. Необходимы огромные средства. Для того, чтобы увеличить перечень расходов, органы местного самоуправления продолжат взаимодействовать с органами региональной и федеральной власти. По опыту текущего года, мы увидели, что это возможно: 2017 год округ заканчивает с бюджетом на 400 млн. рублей большим, чем начинал. Другими словами, будем оперативно вносить изменения в главный финансовый документ, будем жить, будем работать.

http://www.ozerskadm.ru

Фото Владимира Беляева

Олег Костиков: «Бюджет принят — будем жить, будем работать»

Олег Костиков: «Бюджет принят — будем жить, будем работать»

Олег Костиков: «Бюджет принят — будем жить, будем работать»

Олег Костиков: «Бюджет принят — будем жить, будем работать»

Олег Костиков: «Бюджет принят — будем жить, будем работать»

Ключевые теги: бюджет.

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