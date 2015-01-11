Эстрадное отделение приглашает на концерт

14 декабря в ДК "Маяк" в 19:00 состоится отчетный концерт эстрадного отделения Озерского государственного колледжа искусств «Эстрадный калейдоскоп».

Программа концерта динамичная, яркая и разнообразная по жанрам. Эстрадный оркестр исполнит сочинения и аранжировки Озерского композитора А. Михайлова «Dixie Time», «Lover Man», «Хэлло, Долли», «Розовая пантера» и другие композиции.

В концерте участвуют вокальный ансамбль отделения под управлением Анны Тороповой, эстрадный оркестр под управлением Сергея Петухова, эстрадный ансамбль под управлением Александра Михайлова, солисты-инструменталисты и вокалисты.

Не пропустите это событие и получите невероятные эмоции, заряд хорошего настроения и настоящий драйв!

Билеты в кассе д/к Маяк – тел. 67752, в колледже искусств – тел. 91474.

http://артколледж74.рф